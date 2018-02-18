Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Amman’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ürdün’ün başkenti Amman’a geldi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Sayın Bakanımız, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi’nin davetine icabetle 18-19 Şubat 2018 tarihlerinde Ürdün’e resmi ziyarette bulunacaktır. Sayın Bakanımızın ziyareti sırasında Ürdünlü mevkidaşıyla yapacağı görüşmede Ürdün’le ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek ve başta Suriye ve Filistin olmak üzere güncel bölgesel gelişmeler ele alınacaktır. Sayın Bakanımızın Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından da kabul edilmesi öngörülmektedir" denildi.
Reuters duyurdu! Sürpriz Afrin iddiası
Son dakika: Şanlıurfa'da suya kapılan araçtaki 2 askerden kötü haber
Afrin'e gitmek istemeyenleri kurşuna dizdiler
Festivalde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Ankara'da kritik görüşme sona erdi! Seçim ittifakı...
Adım adım takip etti apartmanda dehşeti yaşattı! Korkunç olayda flaş gelişme
Burası bir okul bahçesi! Skandal görüntüler
Erdoğan'dan, 15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz ile ilgili çarpıcı sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum