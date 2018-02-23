Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Onların hepsini tıpkı Finike portakalı gibi sıkar geçeriz. Tıpkı bugün yaptığımız gibi masaya gelmek isteyeni masaya çekeriz, ama hainlik edeni de toprağa gömeriz. Dağlara, inlere, Afrin'e de gömeriz, Fırat Kalkanı bölgesine de gömeriz." dedi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya gelen Çavuşoğlu, Bağyaka Mahallesi'nde düzenlenen Finike Belediyesi Hazır Beton ve Parke Tesisi Açılış programında, Ankara'da dün görüşmeler gerçekleştirdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını getirdiğini söyledi.

Son yıllarda dünyada gerçekleştirilen ve devam eden olan 10 mega projenin altısını tek başına Türkiye'nin gerçekleştirdiğini aktaran Çavuşoğlu, polis ve jandarma terörle mücadele ederken, kendilerinin de daha çok çalışacaklarını bildirdi.

Sorumluluklarının büyük olduğuna değinen Çavuşoğlu, "Çok çalışmalıyız, çok güçlü olmalıyız çünkü Türkiye'nin önünü kesmek isteyen çok. Hainler fazla, içeride de dışarıda da hainler var. Türkiye'nin adeta ayağına pranga vurmak isteyen, önüne set vurmak isteyen, ülkelerin ve değişik grupların, teröristlerin olduğunu uzun uzun sizlere anlatmaya gerek yok." diye konuştu.