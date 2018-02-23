Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Onların hepsini tıpkı Finike portakalı gibi sıkar geçeriz. Tıpkı bugün yaptığımız gibi masaya gelmek isteyeni masaya çekeriz, ama hainlik edeni de toprağa gömeriz. Dağlara, inlere, Afrin'e de gömeriz, Fırat Kalkanı bölgesine de gömeriz." dedi.
Bazı temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya gelen Çavuşoğlu, Bağyaka Mahallesi'nde düzenlenen Finike Belediyesi Hazır Beton ve Parke Tesisi Açılış programında, Ankara'da dün görüşmeler gerçekleştirdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını getirdiğini söyledi.
Son yıllarda dünyada gerçekleştirilen ve devam eden olan 10 mega projenin altısını tek başına Türkiye'nin gerçekleştirdiğini aktaran Çavuşoğlu, polis ve jandarma terörle mücadele ederken, kendilerinin de daha çok çalışacaklarını bildirdi.
Sorumluluklarının büyük olduğuna değinen Çavuşoğlu, "Çok çalışmalıyız, çok güçlü olmalıyız çünkü Türkiye'nin önünü kesmek isteyen çok. Hainler fazla, içeride de dışarıda da hainler var. Türkiye'nin adeta ayağına pranga vurmak isteyen, önüne set vurmak isteyen, ülkelerin ve değişik grupların, teröristlerin olduğunu uzun uzun sizlere anlatmaya gerek yok." diye konuştu.
Milletin sağduyulu olduğuna, her şeyin farkında olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"O nedenle bu engelleri bizim aşmamız lazım, bazen bir bir bazen topluca. Diyoruz ya 'Topunuz gelin' diye. Cumhurbaşkanımız böyle söylüyor, hepsinin üstesinden gelmek için çok daha güçlü olmamız gerekiyor. Çok güçlü olursak karşımıza çıkan engelleri aşarız, zincirleri kırarız. Teröristleri bertaraf ederiz, tıpkı şimdi yaptığımız gibi. Bu millet yeri geldiği zaman tüm dünyaya kafa tutmasını bilir, kim olursa olsun karşımızda kimin olduğu önemli değil. Haklı olduğumuz yerde hiçbir engeli tanımayız. Hiç kimsenin karşısında boyun eğmeyiz ve karşımıza çıkanları da ezer geçeriz. Onların hepsini tıpkı Finike portakalı gibi sıkar geçeriz. Tıpkı bugün yaptığımız gibi masaya gelmek isteyeni masaya çekeriz ama hainlik edeni de toprağa gömeriz. Dağlara, inlere gömeriz. Afrin'e de gömeriz, Fırat Kalkanı bölgesine de gömeriz."
DEAŞ, PKK, YPG, FETÖ bütün terör örgütlerini inlerine gömeceklerinin altını çizen Çavuşoğlu, FETÖ'nün nerede olursa olsun dünyada peşinde olduklarını söyledi.
15 Temmuz hain darbe girişimine, o acıyı yaşatanlardan hesap soracaklarına vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"Dünyanın neresinde olursa olsun hesap soracağız. Dün Cezayir Dışişleri Bakanı geldi, görüşmelerimiz oldu. Cezayir'de de bazı hareketlilik başladı, Cezayir'i de o hainlere dar edeceğiz. Her yerde olduğu gibi. Şundan emin olun, güvenin. Askerimize güvenin, askerimizin içindeki hainler temizlendi. Polisimize jandarmamıza, tüm güvenlik birimlerimize güvenin. Bizlere güvenin, milli duruş sergileyen tüm siyasilerimize güvenin. Devlet Bahçeli'ye güvenin, Recep Tayyip Erdoğan'a güvenin, Binali Yıldırım'a güvenin, bizlere güvenin. Biz milli duruş sergileyerek, bir taraftan ülkemizi büyütmek için çalışıyoruz bir taraftan da karşımıza çıkan engelleri bertaraf etmek için kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz. Her şartta da sizlere hizmet etmenin mutluluğunu, onurunu yaşıyoruz."
- Finike'ye yapılan hizmetler
Açılışını yaptıkları tesisin hizmetleri hızlandıracağını, maliyetleri düşüreceğini belirten Mevlüt Çavuşoğlu, Finike Belediyesi'nin yatırımlar sayesinde daha iyi hizmet sunacağını dile getirdi.
Birlik beraberlik olunca hizmetin hızlı geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Türkiye sevgimiz, vatan, millet aşkımız ve Antalya sevdamız var. Ankara'dan gelmesi gereken hizmetleri geciktirmeden takip ediyoruz, projelerin hayata geçirilmesi için gece gündüz çalışıyoruz." diye konuştu.
Batı Antalya havaalanı projesini hayata geçireceklerini, etütlerin biteceğini, titiz çalışmalar yapıldığına işaret eden Çavuşoğlu, havaalanın bağlantı yollarını da yapmak gerektiğini bildirdi.
Finike'de 300 parselin tapu sorununu çözdüklerini anlatan Çavuşoğlu, Türkiye'ye tehdit oluşturacak teröristleri yok etmek için Mehmetçik'in kahramanca mücadele ettiğini söyledi.
Antalya'nın her ilçelerinde polis bölgelerinden, jandarma bölgelerine kadar MOBESE sistemleri kurma çalışmalarının devam edeceğini kaydeden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sağlık alanında yapılan yatırımlarla da vatandaşa yerinde hizmet verdiklerini vurguladı.
Konuşmasının ardından Çavuşoğlu, beraberindeki AK Parti Antalya milletvekilleri Atay Uslu, Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Gökçen Özdoğan Enc, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu ve protokol üyeleriyle açılışını yaptığı tesisi gezdi.
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