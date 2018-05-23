Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Teşkilatının milletvekili adayları ile aday adaylarına verdiği iftara katıldı.

Çavuşoğlu, Kepez Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezindeki iftarda, AK Parti Antalya milletvekili adayları, bazı milletvekilleri ve aday adayları ile bir araya geldi.

Program basına kapalı gerçekleşti.

