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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 17:42 | Son Güncelleme

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki ziyaretlerine devam ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Antalya'daki ziyaretleri sürüyor.

Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile Antalya Toptancı Hali'ni ziyaret etti. Burada Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Nevzat Akcan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Çavuşoğlu, hal esnafının sorunlarını dinledi.

Çavuşoğlu ardından kent merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıda Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER) yönetim kurulu ve dernek üyeleriyle buluştu.

Daha sonra Güllük Caddesi'ndeki partisinin seçim bürosuna geçen Çavuşoğlu, caddedeki işletmelere uğradı, esnaf ve alışveriş yapanlarla sohbet etti.

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Antalya Mevlüt Çavuşoğlu ziyaret

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