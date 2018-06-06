Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Antalya'daki ziyaretleri sürüyor.

Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile Antalya Toptancı Hali'ni ziyaret etti. Burada Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Nevzat Akcan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Çavuşoğlu, hal esnafının sorunlarını dinledi.

Çavuşoğlu ardından kent merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıda Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER) yönetim kurulu ve dernek üyeleriyle buluştu.

Daha sonra Güllük Caddesi'ndeki partisinin seçim bürosuna geçen Çavuşoğlu, caddedeki işletmelere uğradı, esnaf ve alışveriş yapanlarla sohbet etti.

