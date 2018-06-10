Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Her zaman devlet için çalışan Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, devletin ve milletin bekası için bir ittifak kurduk. Bu ittifak sadece bir seçimlik değil. Büyük Türkiye'yi hedeflerine ulaştırıncaya kadar, yerli ve milli olanlarla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Antalya'da seçim çalışmalarını sürdüren Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Kumluca Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kumluca'da olmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyduğunu, Kumlucalıların 16 yıldır kendilerine hep destek verdiğini söyledi.

24 Haziran seçimlerine değinen Çavuşoğlu, bu tarihten sonra Türkiye'nin daha da güçleneceğini, devletin, parlamentonun daha güçlü, adaletin daha güçlü ve bağımsız olacağını ifade etti.

Bu amaçla AK Parti ile MHP'nin Cumhur İttifakını kurduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Her zaman devlet için çalışan sayın Devlet Bahçeli ile sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, devletin ve milletin bekası için bir ittifak kurduk. Bu ittifak sadece bir seçimlik değil. Büyük Türkiye'yi hedeflerine ulaştırıncaya kadar, yerli ve milli olanlarla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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