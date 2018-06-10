Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Her zaman devlet için çalışan Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, devletin ve milletin bekası için bir ittifak kurduk. Bu ittifak sadece bir seçimlik değil. Büyük Türkiye'yi hedeflerine ulaştırıncaya kadar, yerli ve milli olanlarla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
Antalya'da seçim çalışmalarını sürdüren Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Kumluca Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.
Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kumluca'da olmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyduğunu, Kumlucalıların 16 yıldır kendilerine hep destek verdiğini söyledi.
24 Haziran seçimlerine değinen Çavuşoğlu, bu tarihten sonra Türkiye'nin daha da güçleneceğini, devletin, parlamentonun daha güçlü, adaletin daha güçlü ve bağımsız olacağını ifade etti.
Bu amaçla AK Parti ile MHP'nin Cumhur İttifakını kurduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Her zaman devlet için çalışan sayın Devlet Bahçeli ile sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, devletin ve milletin bekası için bir ittifak kurduk. Bu ittifak sadece bir seçimlik değil. Büyük Türkiye'yi hedeflerine ulaştırıncaya kadar, yerli ve milli olanlarla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
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- Batı Antalya Üniversitesi kurulacak
Kumluca'ya yapılan hizmetler hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, ilçenin adeta göletler bölgesi olduğunu, şimdi de yeni sulama projelerinin hayata geçirileceğini, bereketli toprakların tamamının sulanacağını bildirdi.
İlçeye her türden lise yapıldığını anlatan Çavuşoğlu, fakülte ve yüksekokulun da faaliyete girdiğini dile getirdi. Çavuşoğlu, "Hiç düşündünüz mü bu bölümleri neden açıyoruz. Çünkü hedefimiz Batı Antalya Üniversitesini burada kurmaktır. Bu bölgeye Batı Antalya Üniversitesini kazandıracağız inşallah." dedi.
Kumluca'da yetişen tarım ürünlerinin sadece Türkiye'de değil, Rusya'dan Avrupa'ya, Kazakistan'dan Orta Asya'ya birçok bölgede bilindiğini belirten Çavuşoğlu, tarımı bu kadar güçlü olan bir ilçeye doğalgazın yakışacağını söyledi. Çavuşoğlu, konuyla ilgili Bakanlar Kurulu kararının da çıkarıldığını ifade ederek, "Kemer, Kumluca, Korkuteli, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa'ya doğalgaz gelecek." açıklamasında bulundu.
Tarım sigortası sisteminin çiftçiler tarafından karmaşık bulunduğunu, bu nedenle tarım sigortasında yeni bir düzenlemeye gidildiğini ve sadeleştirme yapıldığını aktaran Çavuşoğlu, tarımsal desteklerin de sayısının azaltılıp miktarının yükseltileceğini kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, "Her farklı destek demek farklı prosedür demek. Bunlarla çiftçimizi uğraştırmayacağız." dedi.
Çavuşoğlu, ilçedeki hastanenin kapasitesinin artırılacağını, ilçeye 112 Acil Servis birimi kurulacağını da vurguladı.
Geçen kış meydana gelen göçük nedeniyle trafiğe kapatılan Kumluca yolundaki tamirat çalışmalarının bittiğini ifade eden Çavuşoğlu, söz konusu yolun 13 Haziran'da açılacağını bildirdi.
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- 3 milyar liralık yol projesi
Demre-Kaş-Kalkan yolunun projesinin hazır olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanlığı'nda onay bekleyen projenin yaklaşık 3 milyar liraya mal olacağını söyledi.
Finike-Elmalı yolunun duble yol olacağını kaydeden Çavuşoğlu, Denizli-Antalya, Burdur-Antalya-Alanya otoyol projelerinin de hazır olduğunu hatırlattı.
Eskişehir-Burdur-Antalya ile Kayseri-Aksaray-Konya-Antalya hızlı tren projelerinin de hazır olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Antalya-Mersin yolununun da tünellerle, viyadüklerle beraber bitme aşamasına geldiğini dile getirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Batı Antalya Havaalanı projesinin de hazır olduğunu, Finike-Demre-Kaş yolu yapıldıktan sonra Batı Antalya Havaalanı'ndan Kumluca'ya 30-35 dakikada gidilebileceğini söyledi.
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- 10 mega projenin 6'sı Türkiye'de
Son yıllarda dünyada yapılan 10 mega projenin 6'sının Türkiye'de yapıldığını kaydeden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"29 Ekim'de dünyanın en büyük havalimanının ilk etabını açacağız. 1915 Çanakkale Köprüsü dünyanın su üzerindeki en uzun asma köprüsü. Yavuz Sultan Selim Köprüsü dünyadaki en geniş köprü. 4 gidiş, 4 geliş, ortasından da raylı sistem geçecek. Edirne-Kars hızlı tren projemiz var."
Mevkilerin makamların gelip geçeceğini, dava adamı olmanın önem taşıdığını söyleyen Çavuşoğlu, "Davasını satmayan, trenden inmeyen herkesle yolumuza devam edeceğiz." dedi.
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- "Türkiye daha dinamik olacak"
Sağlıktan sosyal projelere, altyapı projelerinden ulaştırmaya AK Parti hükümetleri döneminde yapılanlar hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, bu projeleri, karşılarına çıkan tüm zorluklara rağmen yaptıklarını ifade etti.
Çavuşoğlu, bugüne kadar yaptıklarının sağlam bir temel olduğunu, bundan sonra Türkiye için şahlanma vaktinin geldiğini bildirdi. Bürokrasi, hantal kurumlar, karmaşık sistem ve krizlerin bedelini Türkiye'nin çok ödediğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Bir de karşımıza çıkarılan suni sorunlar var, bunlarla da mücadele ettik. Partiyi kurduğumuz günden beri bizi alt üst etmek isteyenler... Partiyi kurar kurmaz 'Muhtar bile olamaz.' dedikleri zaman sayın Erdoğan'ı bitirmek için her şeyi yaptılar. Sonra biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızı seçime sokmadılar ama onlar tuzak kuruyorsa en büyük tuzak kuran da Rabbimizdir. Yiğit düştüğü yerden kalktı ve Siirt'ten seçildi. Başbakan oldu. Partiyi kapatma davası, e-muhtıra, en sonunda da hain darbe girişimi, şimdi ise ekonomik saldırı... Tüm bu zorluklarla birlikte mücadele ettik. 24 Haziran'dan sonra Türkiye şahlanacak, ayağındaki prangalardan kurtulacak. Biz durup dururken sistem değişikliğine gitmedik. Bizim kültürümüze de yapımıza da başkanlık sistemi uygundur. 24 Haziran'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti devleti çok daha dinamik olacak, çok daha güçlü olacak. Reformlarımıza devam edeceğiz. 80-90 yıllık anlayışla olmaz. Köklü devlet geleneklerimiz var, o ayrı, ben ondan bahsetmiyorum. Hep şikayet ettiğimiz yanlışlardan, statükolardan bahsediyorum."
Türkiye'nin dünyadaki mazlumların, mağdurların da sesi olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Size soruyorum, biz olmasak Kudüs davasını savunacak başka bir ülke görüyor musunuz? Biz dünya mazlumlarının da umuduyuz. Bugünkü Türkiye olsaydı Srebrenitsa katliamına izin verir miydik?" dedi.
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- En kritik seçim
"24 Haziran seçimleri Türkiye Cumhuriyeti tarihin en kritik, en önemli seçimidir." diyen Bakan Çavuşoğlu, "Bu seçim milli ve yerli olanlarla, terörle gece-gündüz içeride ve dışarıda mücadele edenlerle, teröristleri dışarı çıkarma gayreti olanlar arasındaki bir seçimdir. O yüzden 14 günümüz kaldı, hep beraber daha çok çalışacağız." diye konuştu.
Bakan Çavuşoğlu, açılışın ardından Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven'i makamında ziyaret etti.
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