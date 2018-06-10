HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2018 21:41 | Son Güncelleme

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: - "Tarım ürünlerinden elde ettiğimiz ihracat 22 milyar dolara çıktı. 2023 hedefimiz yılda 40 milyar dolarlık tarım ihracatı yapmak. Burada da aslan payı Antalya'nın olacak" - "(10 bin dolar kişi başı milli gelir) Buna sevinelim ama burada da kalmayalım. Şu anda dünyanın 17'nci büyük ekonomisiyiz. Neden en büyük 10 ekonomi arasına girmeyelim"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tarım ürünlerinden elde ettiğimiz ihracat 22 milyar dolara çıktı. 2023 hedefimiz yılda 40 milyar dolarlık tarım ihracatı yapmak. Burada da aslan payı Antalya'nın olacak." dedi.

Antalya'da seçim çalışmalarını sürdüren Çavuşoğlu, Finike Cumhuriyet Lisesi Konferans Salonu'nda gençlerle buluştu, ardından yeni Finike Adalet Sarayı'nın açılış törenine katıldı. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile birlikte Finike Belediyesi tarafından ilçe meydanında düzenlenen iftar programına katıldı.

Finike Adalet Sarayı'nın açılışında konuşan Çavuşoğlu, mimarisi güzel, Türkiye'ye yakışır adalet saraylarının yapıldığını söyledi.

Adliyeleri "merdiven altından" kurtardıklarını kaydeden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Adliyelerimizi merdiven altından kurtardık derken, bizim çocukluğumuzda adliyeler hükümet konağında olurdu. Jandarmalar tutukluları merdiven altlarında tutarlardı. Oralarda beklerlerdi. Şimdi yargımızı merdiven altlarından kurtardık. Adliye saraylarında hakimlerimiz, savcılarımız, güzel bir şekilde adalet dağıtıyor. 16 yılda insan hakları ve hukuku açısından sessiz devrim niteliğinde yasalar çıkardık. Yargımızın, demokrasimizin güçlenmesi için de çok çaba sarf ettik. Çünkü adalet, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı önemli. FETÖ tüm kurumlarımıza olduğu gibi yargıya da ciddi zarar verdi. Tüm kurumlarımızı darmadağın etti. Yeni hükümet sistemiyle beraber yargının bağımsız olduğu kadar tarafsızlığını da hep birlikte tesis etmemiz lazım. Anayasa'ya uygun uyum yasalarını çıkaracağız. Adalette, bazen hata yapılabilir ama adaletin er ya da geç tecelli edeceğinden şüphemizin olmaması lazım."

Çavuşoğlu, adliye sarayları yapmanın önemli olduğunu ama bölge mahkemeleri, çözüm mahkemeleri, arabuluculuk mekanizması, Adalet Mahkemesi'ne bireysel başvuru gibi hususların da çok önemli olduğunu vurguladı.

- Tarımsal ihracat hedefi

Kumluca'ya, Finike'ye ve Antalya geneline yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, Antalya'nın batısının da turizmde öne çıkması için havadan, karadan ve denizden ulaşımın sağlanması gerektiğini, bunlarla ilgili de önemli projeleri hayata geçireceklerini, artık sebze, meyve kamyonlarının sahilden değil, otoyollarla içeriden diğer şehirlere ulaşacağını ifade etti.

Finike'nin Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden biri olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Kapıçay Barajı ile bölgede sulanamayan tarım toprağı kalmayacağını dile getirdi.

Çiftçinin 16 yıldır verilen desteklerle güzel paralar kazandığını belirten Çavuşoğlu, "Çin'e ilk defa kiraz ihracatı yapıldı. Şimdi Çin süt ürünleri, kiraz ve bazı meyveleri Türkiye'den alıyor. 1,5 milyar nüfusu var, yarın ihracata ürün yetiştiremeyeceğiz. Bayramın birinci günü de Çin Dışişleri Bakanının daveti üzerine Pekin'de olacağım." açıklamasında bulundu.

Tarımsal gelirin artırılması için çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Tarım ürünlerinden elde ettiğimiz ihracat 22 milyar dolara çıktı. 2023 hedefimiz yılda 40 milyar dolarlık tarım ihracatı yapmak. Burada da aslan payı Antalya'nın olacak." dedi.

Kişi başı milli geliri 3 bin dolardan 10 bin dolara çıkardıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Buna sevinelim ama burada da kalmayalım. Şu anda dünyanın 17'nci büyük ekonomisiyiz. Neden en büyük 10 ekonomi arasına girmeyelim." diye konuştu.
\

- "İlk oyunuzu böyle tarihi bir seçimde kullanacaksınız"

Çavuşoğlu, gençlerle buluşmasında da AK Parti hükümetlerinin 16 yılda iyi bir temel oluşturduğunu, gençlerin bu temel ile Türkiye'yi çok daha ileriye taşıyacağını söyledi.

Çavuşoğlu, "Yaparsa Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları yapar diyoruz, Türkiye vakti. 16 senedir temel inşa ettik, şimdi şahlanma vakti, aynı zamanda vakit gençlik vakti. Türkiye gençliğinin vakti." dedi.

Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye'yi bu hedeflere bugünün gençlerinin ulaştıracağını vurguladı.

24 Haziran seçimlerinin çok kritik olduğunu da ifade eden Çavuşoğlu, "Sizler çok şanslısınız. İlk oyunuzu böyle tarihi bir seçimde kullanacaksınız." diye konuştu.

PARTNERBu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!Bu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!
Süleyman Soylu: Seçimlerden güçlenerek çıkmamız lazımSüleyman Soylu: Seçimlerden güçlenerek çıkmamız lazım
Destici: Erdoğan birinci turda seçiliyorDestici: Erdoğan birinci turda seçiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adliye sarayı Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Finike

En Çok Okunan Haberler

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin mitingindeki slogana çok sert tepki: Terbiyesiz! Yazıklar olsun

Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin mitingindeki slogana çok sert tepki: Terbiyesiz! Yazıklar olsun

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

İlginizi Çekebilir

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bir numarayız, Amerika gerimizde

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bir numarayız, Amerika gerimizde

Kemal Kılıçdaroğlu'nun selfie çekme mücadelesi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun selfie çekme mücadelesi

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi

Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

İsmail Kahraman helallik istedi!

İsmail Kahraman helallik istedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.