Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tarım ürünlerinden elde ettiğimiz ihracat 22 milyar dolara çıktı. 2023 hedefimiz yılda 40 milyar dolarlık tarım ihracatı yapmak. Burada da aslan payı Antalya'nın olacak." dedi.
Antalya'da seçim çalışmalarını sürdüren Çavuşoğlu, Finike Cumhuriyet Lisesi Konferans Salonu'nda gençlerle buluştu, ardından yeni Finike Adalet Sarayı'nın açılış törenine katıldı. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile birlikte Finike Belediyesi tarafından ilçe meydanında düzenlenen iftar programına katıldı.
Finike Adalet Sarayı'nın açılışında konuşan Çavuşoğlu, mimarisi güzel, Türkiye'ye yakışır adalet saraylarının yapıldığını söyledi.
Adliyeleri "merdiven altından" kurtardıklarını kaydeden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Adliyelerimizi merdiven altından kurtardık derken, bizim çocukluğumuzda adliyeler hükümet konağında olurdu. Jandarmalar tutukluları merdiven altlarında tutarlardı. Oralarda beklerlerdi. Şimdi yargımızı merdiven altlarından kurtardık. Adliye saraylarında hakimlerimiz, savcılarımız, güzel bir şekilde adalet dağıtıyor. 16 yılda insan hakları ve hukuku açısından sessiz devrim niteliğinde yasalar çıkardık. Yargımızın, demokrasimizin güçlenmesi için de çok çaba sarf ettik. Çünkü adalet, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı önemli. FETÖ tüm kurumlarımıza olduğu gibi yargıya da ciddi zarar verdi. Tüm kurumlarımızı darmadağın etti. Yeni hükümet sistemiyle beraber yargının bağımsız olduğu kadar tarafsızlığını da hep birlikte tesis etmemiz lazım. Anayasa'ya uygun uyum yasalarını çıkaracağız. Adalette, bazen hata yapılabilir ama adaletin er ya da geç tecelli edeceğinden şüphemizin olmaması lazım."
Çavuşoğlu, adliye sarayları yapmanın önemli olduğunu ama bölge mahkemeleri, çözüm mahkemeleri, arabuluculuk mekanizması, Adalet Mahkemesi'ne bireysel başvuru gibi hususların da çok önemli olduğunu vurguladı.
- Tarımsal ihracat hedefi
Kumluca'ya, Finike'ye ve Antalya geneline yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, Antalya'nın batısının da turizmde öne çıkması için havadan, karadan ve denizden ulaşımın sağlanması gerektiğini, bunlarla ilgili de önemli projeleri hayata geçireceklerini, artık sebze, meyve kamyonlarının sahilden değil, otoyollarla içeriden diğer şehirlere ulaşacağını ifade etti.
Finike'nin Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden biri olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Kapıçay Barajı ile bölgede sulanamayan tarım toprağı kalmayacağını dile getirdi.
Çiftçinin 16 yıldır verilen desteklerle güzel paralar kazandığını belirten Çavuşoğlu, "Çin'e ilk defa kiraz ihracatı yapıldı. Şimdi Çin süt ürünleri, kiraz ve bazı meyveleri Türkiye'den alıyor. 1,5 milyar nüfusu var, yarın ihracata ürün yetiştiremeyeceğiz. Bayramın birinci günü de Çin Dışişleri Bakanının daveti üzerine Pekin'de olacağım." açıklamasında bulundu.
Tarımsal gelirin artırılması için çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Tarım ürünlerinden elde ettiğimiz ihracat 22 milyar dolara çıktı. 2023 hedefimiz yılda 40 milyar dolarlık tarım ihracatı yapmak. Burada da aslan payı Antalya'nın olacak." dedi.
Kişi başı milli geliri 3 bin dolardan 10 bin dolara çıkardıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Buna sevinelim ama burada da kalmayalım. Şu anda dünyanın 17'nci büyük ekonomisiyiz. Neden en büyük 10 ekonomi arasına girmeyelim." diye konuştu.
\
- "İlk oyunuzu böyle tarihi bir seçimde kullanacaksınız"
Çavuşoğlu, gençlerle buluşmasında da AK Parti hükümetlerinin 16 yılda iyi bir temel oluşturduğunu, gençlerin bu temel ile Türkiye'yi çok daha ileriye taşıyacağını söyledi.
Çavuşoğlu, "Yaparsa Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları yapar diyoruz, Türkiye vakti. 16 senedir temel inşa ettik, şimdi şahlanma vakti, aynı zamanda vakit gençlik vakti. Türkiye gençliğinin vakti." dedi.
Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye'yi bu hedeflere bugünün gençlerinin ulaştıracağını vurguladı.
24 Haziran seçimlerinin çok kritik olduğunu da ifade eden Çavuşoğlu, "Sizler çok şanslısınız. İlk oyunuzu böyle tarihi bir seçimde kullanacaksınız." diye konuştu.
Yeni bir darbe hazırlığı mı var? Bahçeli uyardı!
Bursa'da eski ortakların kavgası korkunç bitti! GSM şirketindeki silahlı kavga kameralara yansıdı
AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı
İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz
Eski CIA Uzmanı Henri Barkey'den 24 Haziran öncesi flaş çıkış: ABD Erdoğan’a bir hediye verdi... İkinci turda kazanır
Almanya'da cami çıkışı terör paniği: 5 Türk ağır yaralı
Korkunç olay! 'Büyü yapıyordu, içine şeytan kaçtı'
Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var?
Heyecanladıran keşif! Dünya dışı yaşam ihtimali...
Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi
Dünyanın en tehlikeli volkanları
Okuyucu Yorumları 0 yorum