Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da

"Adliyelerimizi merdiven altından kurtardık derken, bizim çocukluğumuzda adliyeler hükümet konağında olurdu. Jandarmalar tutukluları merdiven altlarında tutarlardı. Oralarda beklerlerdi. Şimdi yargımızı merdiven altlarından kurtardık. Adliye saraylarında hakimlerimiz, savcılarımız, güzel bir şekilde adalet dağıtıyor. 16 yılda insan hakları ve hukuku açısından sessiz devrim niteliğinde yasalar çıkardık. Yargımızın, demokrasimizin güçlenmesi için de çok çaba sarf ettik. Çünkü adalet, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı önemli. FETÖ tüm kurumlarımıza olduğu gibi yargıya da ciddi zarar verdi. Tüm kurumlarımızı darmadağın etti. Yeni hükümet sistemiyle beraber yargının bağımsız olduğu kadar tarafsızlığını da hep birlikte tesis etmemiz lazım. Anayasa'ya uygun uyum yasalarını çıkaracağız. Adalette, bazen hata yapılabilir ama adaletin er ya da geç tecelli edeceğinden şüphemizin olmaması lazım."

Adliyeleri "merdiven altından" kurtardıklarını kaydeden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

Antalya'da seçim çalışmalarını sürdüren Çavuşoğlu, Finike Cumhuriyet Lisesi Konferans Salonu'nda gençlerle buluştu, ardından yeni Finike Adalet Sarayı'nın açılış törenine katıldı. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile birlikte Finike Belediyesi tarafından ilçe meydanında düzenlenen iftar programına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tarım ürünlerinden elde ettiğimiz ihracat 22 milyar dolara çıktı. 2023 hedefimiz yılda 40 milyar dolarlık tarım ihracatı yapmak. Burada da aslan payı Antalya'nın olacak." dedi.

Çavuşoğlu, adliye sarayları yapmanın önemli olduğunu ama bölge mahkemeleri, çözüm mahkemeleri, arabuluculuk mekanizması, Adalet Mahkemesi'ne bireysel başvuru gibi hususların da çok önemli olduğunu vurguladı.

- Tarımsal ihracat hedefi

Kumluca'ya, Finike'ye ve Antalya geneline yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, Antalya'nın batısının da turizmde öne çıkması için havadan, karadan ve denizden ulaşımın sağlanması gerektiğini, bunlarla ilgili de önemli projeleri hayata geçireceklerini, artık sebze, meyve kamyonlarının sahilden değil, otoyollarla içeriden diğer şehirlere ulaşacağını ifade etti.

Finike'nin Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden biri olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Kapıçay Barajı ile bölgede sulanamayan tarım toprağı kalmayacağını dile getirdi.

Çiftçinin 16 yıldır verilen desteklerle güzel paralar kazandığını belirten Çavuşoğlu, "Çin'e ilk defa kiraz ihracatı yapıldı. Şimdi Çin süt ürünleri, kiraz ve bazı meyveleri Türkiye'den alıyor. 1,5 milyar nüfusu var, yarın ihracata ürün yetiştiremeyeceğiz. Bayramın birinci günü de Çin Dışişleri Bakanının daveti üzerine Pekin'de olacağım." açıklamasında bulundu.