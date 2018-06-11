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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2018 03:59 | Son Güncelleme

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: - "Yılda 5 milyon yolcu kapasiteli Batı Antalya Havalimanı yapılacak"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kaş ilçesine yapılması planlanan Batı Antalya Havalimanı'nın yılda 5 milyon yolcu kapasiteli olacağını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Ömer Paşa Camii'nde Kadir Gecesi programına katıldı. Sinan-ı Ümmi ve Vahib-Ümmi türbelerini de ziyaret eden Çavuşoğlu, ardından Elmalı Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen sahur programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Çavuşoğlu, her geldiğinde Elmalı'nın daha güzelleşmiş olduğunu gördüğünü söyledi. Tarihi bir şehir olan Elmalı'nın dünyanın en güzel yerlerinden olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Tarihi Elmalı Güreşlerinin de Kırkpınar'dan 10 yıl kadar önce başladığını hatırlattı.

Elmalı'nın tarihi ev mimarisini korumaya gayret ettiklerini ve restorasyon çalışmalarının sayısını artırdıklarını belirten Çavuşoğlu, bir taraftan da ilçenin daha kolay ulaşılabilir hale gelmesi için yol hizmetlerine önem verdiklerini bildirdi.

Yol projelerinin yanı sıra Kaş-Kalkan arasına Batı Antalya Havalimanı'nın da yapılacağını dile getiren Çavuşoğlu, "Yılda 5 milyon yolcu kapasiteli Batı Antalya Havalimanı yapılacak. Elmalı'dan da en fazla 45 dakikada havalimanına ulaşabileceksiniz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da getirdiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız sizden dua istiyor bu mübarek gecede. Zaten sizlerin dualarını, desteğini hep hissediyoruz. En zor zamanlarda biliyoruz ki milletimiz bizim için dua ediyor." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, mübarek Kadir Gecesi'nde sadece kendileri için dua etmediklerini, şehitler güvenlik güçleri için de de dua ettiklerini söyledi. Şu anda güvenlik güçlerinin Türkiye'nin her yerinde ve sınır ötesinde teröristlerin peşinde olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Afrin'de, Cerablus'ta, El-Bab'da görev yapanlar için de dua ettik. Kudüs için, Filistinliler için, mazlumlar için de dua ettik. Esasında tüm mazlumlar Türkiye için, sayın Recep Tayyip Erdoğan için dua ediyor. 'İnşallah Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçilir ve bizleri yalnız bırakmaz.' diyorlar. Biz, Türkiye olarak dünyadaki tüm mazlumlara sahip çıkıyoruz." dedi.

24 Haziran seçimlerinin önemine değinen ve seçimlerde destek isteyen Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçiminin yapılacağını vurguladı.

Bir grup kadının Bakan Çavuşoğlu'na, "Sayın Cumhurbaşkanımızı da ilçemizde görmek istiyoruz." sözleri üzerine Çavuşoğlu, "Her an sürpriz yapabilir, belki sonbaharda gelebilir. Bakarsınız Tarihi Elmalı Güreşlerine de gelir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Dışişeri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Elmalı sahur

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