Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kaş ilçesine yapılması planlanan Batı Antalya Havalimanı'nın yılda 5 milyon yolcu kapasiteli olacağını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Ömer Paşa Camii'nde Kadir Gecesi programına katıldı. Sinan-ı Ümmi ve Vahib-Ümmi türbelerini de ziyaret eden Çavuşoğlu, ardından Elmalı Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen sahur programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Çavuşoğlu, her geldiğinde Elmalı'nın daha güzelleşmiş olduğunu gördüğünü söyledi. Tarihi bir şehir olan Elmalı'nın dünyanın en güzel yerlerinden olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Tarihi Elmalı Güreşlerinin de Kırkpınar'dan 10 yıl kadar önce başladığını hatırlattı.

Elmalı'nın tarihi ev mimarisini korumaya gayret ettiklerini ve restorasyon çalışmalarının sayısını artırdıklarını belirten Çavuşoğlu, bir taraftan da ilçenin daha kolay ulaşılabilir hale gelmesi için yol hizmetlerine önem verdiklerini bildirdi.

Yol projelerinin yanı sıra Kaş-Kalkan arasına Batı Antalya Havalimanı'nın da yapılacağını dile getiren Çavuşoğlu, "Yılda 5 milyon yolcu kapasiteli Batı Antalya Havalimanı yapılacak. Elmalı'dan da en fazla 45 dakikada havalimanına ulaşabileceksiniz." dedi.