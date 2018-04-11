Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Esad rejiminin Suriye’nin başından ayrılması gerekiyor. Esad rejimi ilk defa kimyasal silah kullanmıyor, havadan yaptığı bombalamalarla, varil bombalarıyla 1 milyona yakın insanı öldürdü. Artık bu kişinin ülkenin başından ayrılması ve siyasi sürece geçilmesi lazım" dedi.
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) düzenlediği “Avrupa İslamofobi Raporu 2017” başlıklı panele katılan Bakan Çavuşoğlu, program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) aracılığı ile İslamofobi karşısında tüm sorunları kapsayacak bir yapı geliştirilmesi noktasındaki değerlendirmesi sorulan Çavuşoğlu, bu noktada Avrupa Müslümanları Temas Grubu’nun oluşturulmasının temel amacının bu konuda mücadele edilmesi olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, İİT’nin bu konularda (Arakan dahil) biraz daha hassas olması gerektiği mesajını verdi. Çavuşoğlu, İİT Dışişleri Bakanlar Toplantısının 5 Mayıs’ta Bangladeş’te yapılacağını anımsattı.
"Artık bu kişinin ülkenin başından ayrılması gerekiyor"
ABD’nin olası Suriye müdahalesine ilişkin soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yapılan oylamaların bir kriter olacağını ifade ederek, "Rusya tarafından veto edilmezse araştırma grubu kurulur ve sonuç beklenir, eğer veto edilmezse bir müdahale olabilir havası vardı. Bekleyip göreceğiz. Ayrıca Esad rejiminin Suriye’nin başından ayrılması gerekiyor. Esad rejimi ilk defa kimyasal silah kullanmıyor, havadan yaptığı bombalamalarla, varil bombalarıyla 1 milyona yakın insanı öldürdü. Artık bu kişinin ülkenin başından ayrılması gerekiyor ve siyasi sürece geçilmesi lazım. Devam eden ateşkes, çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulması, güven arttırıcı adımlar, Astana ve Soçi süreçleri, işlemeyen bir Cenevre var. Artık tüm bunların çok etkin bir şekilde işletilmesi ve ülkenin çok kısa süre içerisinde de seçime hazırlanması lazım. Şeffaf bir seçimin BM çatısı altında gerçekleştirilmesi önemlidir. Artık biz Suriye’de kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.
"Lavrov endişe duymasın"
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un "Erdoğan, Türkiye’nin Afrin’i işgal etmek istediğini hiçbir zaman söylemedi. Nitekim biz de Afrin’deki durumu normalleştirmede en kolay yöntemin, Türkler buradaki hedeflerine ulaştıklarını söylediklerinde, bu bölgenin kontrolünün Suriye hükümetine geri verilmesi olacağına inanıyoruz" şeklindeki açıklamasını da değerlendiren Çavuşoğlu, "Lavrov’un sözleri muhtemelen bir soruya cevaptır. Ama bunun neden söylendiğine bakmak lazım. Biz Afrin operasyonunu gerçekleştirirken, Rusya ile koordinasyon içerisinde olduk. Rus gözlemcilerin Afrin’den ayrılmasını istedik ve ayrıldılar. Hava sahasını kullandık, Rusya ile koordine içerisinde olduk. Operasyonun ikinci aşaması, insanların geri dönmesini sağlamak ve bu bölgeye istikrar getirmek. Bizim Suriye’nin toprağında gözümüz yok. Suriye istikrara kavuştuğu zaman sınır bütünlüğü konusunda bir endişesi olmaması gerekiyor. Buranın rejime teslim edilmesi olmaz. Rejim bir gün YPG ile çatışıyor, bir gün iyi geçiniyor. Suriye’de arazide o kadar ilginç şeyler var ki. Bugün birbiriyle çatışan gruplar, yarın birbirlerine silah bile satıyorlar. Böylesine karmaşık bir durumda, oraya ver buraya ver olmaz. Orası Suriye’nin toprağıdır ama benim de güvenlik endişelerim var" dedi.
Suriye konusunda Fransa’dan bir görüşme talebi geldiğini dile getiren Çavuşoğlu, bugün bir görüşme ayarlanabileceğini aktardı.
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