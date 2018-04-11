Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Esad rejiminin Suriye’nin başından ayrılması gerekiyor. Esad rejimi ilk defa kimyasal silah kullanmıyor, havadan yaptığı bombalamalarla, varil bombalarıyla 1 milyona yakın insanı öldürdü. Artık bu kişinin ülkenin başından ayrılması ve siyasi sürece geçilmesi lazım" dedi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) düzenlediği “Avrupa İslamofobi Raporu 2017” başlıklı panele katılan Bakan Çavuşoğlu, program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) aracılığı ile İslamofobi karşısında tüm sorunları kapsayacak bir yapı geliştirilmesi noktasındaki değerlendirmesi sorulan Çavuşoğlu, bu noktada Avrupa Müslümanları Temas Grubu’nun oluşturulmasının temel amacının bu konuda mücadele edilmesi olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, İİT’nin bu konularda (Arakan dahil) biraz daha hassas olması gerektiği mesajını verdi. Çavuşoğlu, İİT Dışişleri Bakanlar Toplantısının 5 Mayıs’ta Bangladeş’te yapılacağını anımsattı.

"Artık bu kişinin ülkenin başından ayrılması gerekiyor"

ABD’nin olası Suriye müdahalesine ilişkin soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yapılan oylamaların bir kriter olacağını ifade ederek, "Rusya tarafından veto edilmezse araştırma grubu kurulur ve sonuç beklenir, eğer veto edilmezse bir müdahale olabilir havası vardı. Bekleyip göreceğiz. Ayrıca Esad rejiminin Suriye’nin başından ayrılması gerekiyor. Esad rejimi ilk defa kimyasal silah kullanmıyor, havadan yaptığı bombalamalarla, varil bombalarıyla 1 milyona yakın insanı öldürdü. Artık bu kişinin ülkenin başından ayrılması gerekiyor ve siyasi sürece geçilmesi lazım. Devam eden ateşkes, çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulması, güven arttırıcı adımlar, Astana ve Soçi süreçleri, işlemeyen bir Cenevre var. Artık tüm bunların çok etkin bir şekilde işletilmesi ve ülkenin çok kısa süre içerisinde de seçime hazırlanması lazım. Şeffaf bir seçimin BM çatısı altında gerçekleştirilmesi önemlidir. Artık biz Suriye’de kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.