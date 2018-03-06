HABER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avusturya’ya gidecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2018 01:08 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 8 Mart 2018 tarihinde Avusturya’yı ziyaret edecek.Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bakanımız 8 Mart 2018 tarihinde Avusturya’yı ziyaret edecektir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 8 Mart 2018 tarihinde Avusturya’yı ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bakanımız 8 Mart 2018 tarihinde Avusturya’yı ziyaret edecektir. Bakanımızın Avusturya Dışişleri Bakanı Dr. Karin Kneissl’la Viyana’da yapacakları görüşmede, Türkiye-Avusturya ilişkilerinin yanısıra bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmaları öngörülmektedir. Bakanımızın, ayrıca Viyana Yunus Emre Enstitüsü’nün resmi açılışını yapması ve Avusturya Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanmaktadır” denildi.

Güne bu tabloyla uyandılar!Güne bu tabloyla uyandılar!
O ülkede alarm verildi! İki ayrı patlama sesi...O ülkede alarm verildi! İki ayrı patlama sesi...
Seksi model Dişi Nusret oldu!Seksi model Dişi Nusret oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralı

İzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralı

Yasak aşk cinneti! Esenyurt Belediyesi bu haberle sarsıldı

Yasak aşk cinneti! Esenyurt Belediyesi bu haberle sarsıldı

Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...

Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...

Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? İşte adaya veda eden isim

Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? İşte adaya veda eden isim

Erdoğan onayladı, 'Yardımcı Doçentlik' gitti, 'Doktor Öğretim Üyesi' kadrosu geldi

Erdoğan onayladı, 'Yardımcı Doçentlik' gitti, 'Doktor Öğretim Üyesi' kadrosu geldi

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sezonu kapattı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sezonu kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Temel Karamollaoğlu'ndan bomba AK Parti çıkışı!

Temel Karamollaoğlu'ndan bomba AK Parti çıkışı!

'Seçim İttifakı' teklifinin 9 maddesi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi

'Seçim İttifakı' teklifinin 9 maddesi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi

Eski AB ve Devlet Bakanı Egemen Bağış gazi ve şehit aileleriyle bir araya geldi

Eski AB ve Devlet Bakanı Egemen Bağış gazi ve şehit aileleriyle bir araya geldi

Ak Parti İl Başkan Adayı İbrahim Ethem Taş

Ak Parti İl Başkan Adayı İbrahim Ethem Taş

AK Parti'den flaş Abdullah Gül yorumu: CHP söylentileri...

AK Parti'den flaş Abdullah Gül yorumu: CHP söylentileri...

CHP'li Köksal: Sentetik zehir olarak tabir edilen nişasta bazlı şeker tüketeceğiz

CHP'li Köksal: Sentetik zehir olarak tabir edilen nişasta bazlı şeker tüketeceğiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.