Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avusturya’ya gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 8 Mart 2018 tarihinde Avusturya’yı ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bakanımız 8 Mart 2018 tarihinde Avusturya’yı ziyaret edecektir. Bakanımızın Avusturya Dışişleri Bakanı Dr. Karin Kneissl’la Viyana’da yapacakları görüşmede, Türkiye-Avusturya ilişkilerinin yanısıra bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmaları öngörülmektedir. Bakanımızın, ayrıca Viyana Yunus Emre Enstitüsü’nün resmi açılışını yapması ve Avusturya Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanmaktadır” denildi.
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