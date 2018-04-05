Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyrov’un daveti üzerine 5-6 Nisan tarihlerinde Bakü’de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Bakanlar Konferansına katılmak üzere Azerbaycan’a geldi.

Bu yıl 17’ncisi düzenlenen ve “Uluslararası Barış ve Sürdürülebilir Kalkınma için Güvenlik Teşvik Etme” konulu konferansın açılış törenine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere İran, Kuzey Kore, Afganistan, Hindistan, Filistin, Ekvador’un dışişleri bakanları ve BM Genel Kurulu Başkanı Miroslav Lajcak da katılıyor.

Bakan Çavuşoğlu’nun Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Konferansı Genel Oturumu’nda konuşma yapması planlanıyor. Çavuşoğlu’nun konferansa katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi bekleniyor. İki gün sürecek bakanlar konferansının sonunda Bakanlar Deklarasyonu kabul edilecek.

Azerbaycan, 2019’da 18’inci Bağlantısız Hareketi Zirvesine ev sahipliği yapacak. 2019-2022 döneminde, Bağlantısızlar Hareketi’ni yönetecek.