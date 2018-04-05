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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan’da ikili görüşmeler gerçekleştirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 16:46 | Son Güncelleme

Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Bakanlar Konferansına katılmak üzere Bakü’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyrov’un daveti üzerine 5-6 Nisan tarihlerinde Bakü’de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Bakanlar Konferansına katılmak üzere Azerbaycan’ı ziyaret ediyor.

Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Bakanlar Konferansına katılmak üzere Bakü’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyrov’un daveti üzerine 5-6 Nisan tarihlerinde Bakü’de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Bakanlar Konferansına katılmak üzere Azerbaycan’ı ziyaret ediyor. Çavuşoğlu, NAM Bakanlar Konferansı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Ekvador Dışişleri Bakanı Maria Fernanda Espinosa Garces, Nepal Dışişleri Bakanı Pradeep Kumar Gyawali, Laos Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza Montserrat, Ürdün Basın İşleri ve İletişim Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Mohammad Al Momani ile bir araya geldi.

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