Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel’e gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı ve İcra Komitesi Başkanı sıfatıyla Brüksel’e gidecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı ve İcra Komitesi Başkanı sıfatıyla, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yousef Al-Othaimeen ve Filistin Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Filistinliler Bakanı Riyad Malki ile birlikte Brüksel’de 27 Nisan 2018 tarihinde AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’yle görüşerek Kudüs konusundaki gelişmeleri ele alacak, ayrıca 2002 yılında tesis edilmiş olan İİT-AB Ortak Forumu’nun canlandırılması hususunda görüş alışverişinde bulunacaktır” denildi.
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