HABER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel’e gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 20:37 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı ve İcra Komitesi Başkanı sıfatıyla Brüksel’e gidecek.Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı ve İcra Komitesi Başkanı sıfatıyla, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yousef Al-Othaimeen ve Filistin Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Filistinliler Bakanı Riyad Malki ile birlikte Brüksel’de 27 Nisan 2018 tarihinde AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’yle görüşerek Kudüs konusundaki gelişmeleri ele alacak, ayrıca 2002 yılında tesis edilmiş olan İİT-AB Ortak Forumu’nun canlandırılması hususunda görüş alışverişinde bulunacaktır” denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı ve İcra Komitesi Başkanı sıfatıyla Brüksel’e gidecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı ve İcra Komitesi Başkanı sıfatıyla, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yousef Al-Othaimeen ve Filistin Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Filistinliler Bakanı Riyad Malki ile birlikte Brüksel’de 27 Nisan 2018 tarihinde AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’yle görüşerek Kudüs konusundaki gelişmeleri ele alacak, ayrıca 2002 yılında tesis edilmiş olan İİT-AB Ortak Forumu’nun canlandırılması hususunda görüş alışverişinde bulunacaktır” denildi.

YSK açıkladı: Seçimle ilgili kritik gelişme!YSK açıkladı: Seçimle ilgili kritik gelişme!
CHP’den İYİ Parti’ye geçen vekille AK Partili vekil arasında dikkat çeken diyalogCHP’den İYİ Parti’ye geçen vekille AK Partili vekil arasında dikkat çeken diyalog
Meral Akşener'e büyük şok!Meral Akşener'e büyük şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum

AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 maddelik uyum yasasını onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 maddelik uyum yasasını onayladı

AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum

AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum

Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama

Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama

AK Parti'den son dakika Abdullah Gül yorumu!

AK Parti'den son dakika Abdullah Gül yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i resmi törenle karşıladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.