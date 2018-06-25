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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Erdoğan kazansın yalnız kalmayalım' diye dua ettiler

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 16:11 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı ve 27.

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "Seçimde gördük ki dünyadaki tüm mazlumlar ve ümmet Recep Tayyip Erdoğan kazansın yalnız kalmayalım diye dua ettiler. Türkiye ne kadar güçlü olursa, ekonomimiz ne kadar güçlenirse dünya mazlumlarına o kadar daha çok yardım ederiz. Avrupa'da özellikle batıda böyle bir eğilim var. Ilımlı sağ kanatlı bir parti ne zaman bir seçimi kazansa hemen diğerleri size saldırmaya başlarlar. Bir ülkeye saldırmanın en iyi yolu demokrasi insan hakları gibi araçları kullanarak bu saldırıları gerçekleştirmektir. Hukukun üstünlüğü gibi araçları kullanarak saldırmak işin ne etkili yoludur. Bize saldıran ülkelere sorduğumda 'Türkiye'de sessiz bir devrim gerçekleştirdik bunu kim yaptı?' diye sorduğumda Erdoğan diyorlar" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den gelen Müslüman kanat önderlerine hitap etti. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve dış politikaya ilişkin Çavuşoğlu, "Sizler Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın tarihi bir zaferine de tanıklık ettiniz. İlk turda sayın Cumhurbaşkanımız seçimleri kazandı. Yeni bir sistem ile Cumhurbaşkanımız göreve geliyor. Başkanlık sistemi ya da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Bu da ülkemizin istikrarı ve ekonomik büyümesi açısından çok önemlidir. Bir taraftan hedeflere ulaşmak için çalışacağız diğer taraftan Başta müttefikimiz ABD olmak üzere ilişkilerimizi herkesle güçlendirmek için çaba sarf edeceğiz. ABD ile mümbiç üzerine mutabakat sağladığımız yol haritasını uygulamaya başladık. Müttefikimiz ABD'den beklediğimiz terör örgütlerine yani YPG'ye, PKK'ya sınırımızın ötesinde destek vermemesidir. ABD Türkiye'den daha güvenilir bir müttefik bulamaz" açıklamasında bulundu.

"ESKİ AMERİKA'YI ARAMAYA BAŞLADIĞIMIZI DA SÖYLEMEK İSTERİM"
Çavuşoğlu, "ABD içinde de İslam karşıtlığı artıyor. Son zamanlarda rahatsız olduğumuz bir konuyu vurgulamak isterim. Amerikan ve Müslüman kimlikleri arasında adeta bir tercih yapılması konusunda baskılar görüyoruz. Bu ABD kanunlarına, anayasasına da aykırıdır. Neden tercih yapmak zorundasınız. Eski Amerika'yı aramaya başladığımızı da söylemek isterim" diye konuştu.

"MAALESEF BU TUZAKLARA DÜŞÜYORUZ"
Çavuşoğlu, "Bugün Ürdün'ü karıştırmak istiyorlar. Batılı ülkelerin güdümünde olan bazı Müslüman kardeşlerimiz Müslüman ülkeler bunu yapıyor. Onların derdi Müslüman dünyasını karıştırmak ve bölmektir. Maalesef bu tuzaklara düşüyoruz" dedi.

"ERDOĞAN KAZANSIN YALNIZ KALMAYALIM DİYE DUA ETTİLER"
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin Çavuşoğlu, "Seçimde gördük ki dünyadaki tüm mazlumlar ve ümmet Recep Tayyip Erdoğan kazansın yalnız kalmayalım diye dua ettiler. Türkiye ne kadar güçlü olursa, ekonomimiz ne kadar güçlenirse dünya mazlumlarına o kadar daha çok yardım ederiz. Avrupa'da özellikle batıda böyle bir eğilim var. Ilımlı sağ kanatlı bir parti ne zaman bir seçimi kazansa hemen diğerleri size saldırmaya başlarlar. Bir ülkeye saldırmanın en iyi yolu demokrasi insan hakları gibi araçları kullanarak bu saldırıları gerçekleştirmektir. Hukukun üstünlüğü gibi araçları kullanarak saldırmak işin ne etkili yoludur. Bize saldıran ülkelere sorduğumda 'Türkiye'de sessiz bir devrim gerçekleştirdik bunu kim yaptı?' diye sorduğumda Erdoğan diyorlar" diye konuştu.

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