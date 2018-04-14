Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye’ye düzenlediği hava saldırısının geç kalınmış bir harekat olduğunu söyledi. Harekatın tamamen kimyasal silah kullanan rejime yönelik bir müdahale olduğunu belirten Çavuşoğlu, Suriye halkına yönelik bir müdahale olmadığını söyledi.

AK Parti Antalya İl İstişare Danışma Toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Bakan Çavuşoğlu, doğru ile yanlışın iyi ayırt edilmesi gerektiğini belirterek "Dün akşamki müdahale rejime yönelik bir müdahaledir. Burada Suriye halkına ve Suriye’ye yönelik bir müdahale olsa buna karşı çıkarız. Kimyasal silah kullanan bir rejime yöneliktir. Daha önce defalarca kimyasal silah kullanan ve konvansiyonel silahlarda da 1 milyona yakın insanı bizzat kendisi öldüren bir rejime çoktan müdahale edilmesi gerekiyordu. Esad rejimi görevde kaldığı için tüm çabalarımıza rağmen insanları öldürmeye devam etti. Daha önceki kimyasal silahlar kullandığı zaman cezalandırılmadığı için tekrar kimyasal silah kullandı ve tekrar tekrar kullandı. Ama bu mesele sadece kimyasal silah kullanma meselesi değildir. Biz 1,5 yıldır Suriye’ye barış için ateşkes için çatışmazsızlık bölgelerinin oluşturulması için çok çaba sarf ettik ve burada en kilit ülke Türkiye oldu. En önemli aktör Türkiye oldu ve maalesef tüm anlaşmalara rağmen Rusya ve İran’ın garantör olmasına rağmen Doğu Guta’nın da çatışmasızlık anlaşması bölgesine dahil edilmesine rağmen Doğu Guta’da 10 binlerce insanı son bir ay içinde bu rejim öldürdü. Dolayısıyla bu müdahale rejime yöneliktir, umarım sonuç odaklı olmuştur. Yapılan açıklamalara göre kimyasal silahların yapıldığı araştırma merkezlerine füze ya da bomba attıklarını söylediler. Buralar hedef alındı denildi sivillerle ilgili şu ana kadar bir açıklama olmadı. Rejimden de bir açıklama gelmedi ve bizim açıklamamız ortadadır ama bu rejimin artık Suriye’nin başında kalmaması gerekiyor. Yarın bu rejim saldırıların devam ettirirse daha büyük olaylar olur, iş büyür ve Suriye’de kaos tekrar geri gelir hem de geri dönülemez şekilde gelir. Biran önce siyasi sürece geçmemiz lazım. Suriye’yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor" dedi.