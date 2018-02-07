Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran’da mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran’ın başkenti Tahran’da İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü. Resmi temasları kapsamında Tahran’a gelen Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşının, Zeytin Dalı Harekatı, Soçi ve Astana süreci, Suriye ve bölgedeki gelişmeler başta olmak üzere iki ülke arasındaki siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkileri ele aldığı aktarıldı. İkili görüşmenin ardından basın toplantısı yapılmayacağını açıkladı.

Görüşmenin ardından Çavuşoğlu, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edilecek.