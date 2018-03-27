Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kırgız mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Kırgız mevkidaşı Erlan Abdıldayev ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afganistan Hakkında Taşket Konferansı” isimli programa katılmak için geldiği Özbekistan’ın Başkenti Taşkent’te Kırgız mevkidaşı Erlan Abdıldayev ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu ve Abdıldayev, Türkiye ve Kırgızistan arasında yapılması planlanan üst düzey temasları gözden geçirdi.