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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 14:39 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü. KKTC Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen baş başa görüşme, saat 13.45’te başladı. Görüşme, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla çalışma yemeğinde devam edecek. Daha sonra toplantıya, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin liderleri de katılacak. Toplantıların ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.

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