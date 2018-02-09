HABER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuveyt’e gidecek

POLİTİKA HABERLERİ | 09.02.2018 22:15 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) Dışişleri Bakanları Toplantısı ve Irak’ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı’na katılmak üzere Kuveyt’e gidecek.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13 Şubat’ta düzenlenecek DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı ve 14 Şubat’ta gerçekleştirilecek Irak’ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı’na katılmak üzere 12-14 Şubat 2018 tarihlerinde Kuveyt’i ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) Dışişleri Bakanları Toplantısı ve Irak’ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı’na katılmak üzere Kuveyt’e gidecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13 Şubat’ta düzenlenecek DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı ve 14 Şubat’ta gerçekleştirilecek Irak’ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı’na katılmak üzere 12-14 Şubat 2018 tarihlerinde Kuveyt’i ziyaret edecek. Bakanı Çavuşoğlu’nun her iki toplantıda da birer konuşma yapması ve etkinlikler marjında ikili görüşmelerde bulunması öngörülüyor.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “DMUK Dışişleri Bakanları Toplantısında, ülkemizin terörizmle mücadeleye katkıları ve DEAŞ, PKK/PYD ve diğer terör örgütleriyle mücadelede uluslararası toplumdan beklentileri vurgulanacaktır. Irak’ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansında, ülkemizin Irak’ın istikrarı ve refahı için bugüne kadar sarf ettiği çabalar ve bundan sonra atmayı öngördüğü adımlar ortaya konacaktır” denildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Trabzonspor'un yabancı oyuncuları maça çıkmama kararı aldı

Trabzonspor'un yabancı oyuncuları maça çıkmama kararı aldı

ByLock yazışmalarında iğrenç ifadeler: Kısa süre evli kalmış ama görüntü iyi

ByLock yazışmalarında iğrenç ifadeler: Kısa süre evli kalmış ama görüntü iyi

Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP Genel Başkanı Bahçeli Antalya'da

MHP Genel Başkanı Bahçeli Antalya'da

Başkan Altuntaş: “Trabzon’da genç nüfus giderek azalıyor”

Başkan Altuntaş: “Trabzon’da genç nüfus giderek azalıyor”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak oldu (Bayram Şenocak kimdir)

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak oldu (Bayram Şenocak kimdir)

AK Parti Mardin İl Kongresi tarihi belli oldu

AK Parti Mardin İl Kongresi tarihi belli oldu

CHP il Başkanı Kiraz’dan Akçadağ’a ziyaret

CHP il Başkanı Kiraz’dan Akçadağ’a ziyaret

Başbakan Yıldırım, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti 

Başbakan Yıldırım, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti 

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.