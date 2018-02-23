Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş ABD açıklaması: Biz uzlaşıya hazırız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki temasları kapsamında Kumluca ilçesinde Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, basına kapalı programın ardından, fakültenin bahçesinde kendisini karşılayan Beykonağı Motosiklet Grubu üyeleriyle sohbet etti, motosiklete binip fotoğraf çektirdi. Daha sonra Mehmet Akif Ersoy Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi ile Kumluca Sağlık Fakültesi'nin açılışına katılan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Antalya'ya bir hafta önce 4 fakülte kazandırdıklarını söyledi. Kumluca Sağlık Fakültesi bünyesinde yeni bölümler açacaklarını belirten Çavuşoğlu, Batı Antalya'da bir devlet üniversitesi kuracaklarını bildirdi. Çavuşoğlu, üniversitenin adının "Tekeli Üniversitesi" olarak ifade edildiğini aktardı. Çavuşoğlu, "Kültürün olmadığı hiçbir millet, ülke dünyada aktör olamamıştır. Müslüman ülkelerde de var. Para, petrol var, çok madenleri var, ticarette mahir ama bunu kültürle tamamlamayan ülkelere baktığımızda suni kalıyor." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTECEĞİZ"



Türkiye'yi büyütmek gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Bugün karşı karşıya kaldığımız zorlukları aşarken güçlü olmasaydık başımıza nelerin gelebileceğini düşündünüz mü? Zayıf olsaydık, ekonomik olarak başkalarına muhtaç olsaydık, savunma sanayinde 10 yıldır kendi sanayimizi güçlendirmeseydik, savunma sanayimizin yüzde 65'ini kendimiz üretmeseydik başımıza gelebilecekleri hiç düşündünüz mü? Hangi kozu bize karşı nasıl kullanmaya çalıştıklarını görüyorsunuz." ifadelerini kullandı. Milletin iyi analiz ettiğini, vatandaşın sağduyulu olduğunu belirten Çavuşoğlu, kendilerinin de vatandaşın emirleri doğrultusunda çalıştıklarını, politikalara yön verdiklerini söyledi. YPG, PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere tehdit oluşturanı yok etmeye devam edeceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Efendim, Dışişleri Bakanı böyle üslup kullanır mı? Ben Dışişleri Bakanıyım, diplomasiye, diyaloğa, uzlaşıya inanıyorum ama benimle masaya gelip, konuşmak isteyenlerle bunu konuşuruz ama vatana millete ihanet edenlere yapacak tek şey var gömeceksin, inlerine, çukurlarına, dağlarına gömeceksin. Sen bana roket atacaksın, camideki iki kardeşimi şehit edeceksin, 17 yaşındaki kızımı şehit edeceksin, ben ondan sonra sana fırsat vereceğim. Yok öyle bir şey. Afrin'e o, bu girecekmiş farketmez. Teröristlerle kim mücadele ederse bizim için sıkıntı yok ama teröristlere kim koruma sağlarsa, kim muhafaza ederse bundan sonra kim destek verirse bizim için eşittir PKK, YPG. O ülke veya o kişi veya o topluluk fark etmez. Bunun başka şansı yok. İşte çözüm sürecini geçmişte denedik Türkiye'de."

Hainlerin çözüm sürecini suistimal ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Şehirlerde kendi kafalarına göre yok kantonlar, kuşatılmış bölgeler, çukurlar... Sonuç hepsi oralara gömüldüler ancak etek giyerek kaçmaya çalıştılar, kaçamadılar. Zaten mertçe benim askerimin, polisimin, milletimin karşısına çıkabilirler mi? Çıkamazlar." dedi. Çavuşoğlu, Türkiye'den medet uman ülkeleri, halkları, Kudüs'ü, Somali'yi, Bosna'yı, Kafkasya'yı Orta Asya'yı unutmayacaklarını ifade etti. ABD: Suriye hükümet güçlerine karşı askeri güç kullanabiliriz "ABD GELDİ, ÖNERİLERDE BULUNDU"



Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "ABD geldi, önerilerde bulundu. 'Artık şeffafça çalışalım...', bir fırsat dahadır bu esasen. Bu fırsatı ABD'nin çok iyi değerlendirmesi lazım. Çünkü biz uzlaşıya varız ama bize verilen sözler tutulursa. Biz ilişkilerimizi düzeltmeye varız ama bizimle dürüst olurlarsa. Teröristlere değil, müttefikine destek verilirse. Teröristlerle iş birliği değil, Türkiye gibi güvenilir ülkeyle iş birliği arayışı içinde olursa ve samimi olursa. Yok FETÖ'ye belge eksikmiş. Nesine itiraz ediyorsun, kuracağız mekanizma. Martın ilk iki haftasında uzmanlarımız buluşacak. Sonra Tillerson ile biz bulaşacağız. Somut adımlar, artık vaat, oyalama dönemi bitti."