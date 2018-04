Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nükleer enerji santrali nükleer silah değildir” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyrov’un daveti üzerine 5-6 Nisan tarihlerinde Bakü’de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Bakanlar Konferansına katılmak üzere Azerbaycan’ı ziyaret etti. ’Türkiye nükleer ülkesi oluyor’ şeklindeki yorumları değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, “2 gün önce temelini attığımız Akkuyu projesi Türkiye’de kurulacak ilk nükleer enerji santrali olacak. Enerji üretecek ve 4 aşaması tamamlandıktan sonra Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’u buradan karşılanacak. Ama bizim için yetmez Türkiye ekonomisi büyüyor. Japonlarla Sinop’ta ikinci nükleer enerji santralinin kurulması için çalışıyoruz. Nükleer enerji santralleri ile nükleer silah arasındaki farkı bilmiyorlarsa öğrensinler. Biz nükleer silahlara karşıyız. Nükleer enerji santrali nükleer silah değildir. Bu tür yorumlar cahilliklerden kaynaklanıyordur” dedi.

Azerbaycan’ın Karabağ sorununu dünyaya iyi bir şekilde duyurduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Ermenistan tarafından işgal edilen Azerbaycan toprakları ve Karabağ problemi bunu Azerbaycan tüm dünyaya çok iyi bir şekilde anlatıyor. Biz de Türkiye olarak başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bizler de her yerde bunu çok iyi anlatıyoruz. Esasen nerede Avrupa konseyi, AGİT, tüm uluslararası örgütlerin kararlarında da net bir şekilde belirtilmiştir kararlar alınmıştır ama uygulama aşamasına geldiğimiz zaman maalesef burada onu göremiyoruz ve bir yaptırımı da yok, Ermenistan Azerbaycan’ın topraklarının yaklaşık yüzde 20 işgal ediyor ve bir de Karabağ var. Azerbaycan son yıllarda çok önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Bağlantısızlar Hareketi içinde olan tüm ülkelerden temsilciler var herkes bunu duydu, bu haklı davasında anlatılması bakımından da bu tür etkinliklerin önemi var. Ama gerek Bağlantısız Ülkeler Hareketi gerekse BM, AGİT ve diğerleri, MİNSK grubu bu soru için barışçıl yoldan halledilmesi için çaba sarf etmesi lazım. Biz her zaman, her şartta kardeş Azerbaycan’ın yanındayız. Ne zaman nerede bize bir ihtiyaç duyduğu zaman biz kardeşlerimizin yanında olduk, bugün de yanındayız, yarın da yanında olacağız. Azerbaycan da aynı şekilde” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu konferansa katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.