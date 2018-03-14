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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 12:26 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Rusya’nın başkenti Moskova’da biraraya geldi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ikili ilişkiler ve Suriye konusunu görüşmek üzere biraraya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Rusya’nın başkenti Moskova’da biraraya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ikili ilişkiler ve Suriye konusunu görüşmek üzere biraraya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lavrov ile yaptığı görüşmede “ Toplantımız, 3 Nisan’da Ankara’daki Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin bir sonraki toplantısının düzenlenmesine hazırlık aşamasındadır" dedi. Çavuşoğlu ayrıca ikili ilişkilerin gelişmesi için bölgesel meselelerin çözümlenmesinde işbirliğinin genişletilmesine yönelik ortak ilgilerinin olduğunu da duyurdu.

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