IHAAW141044-SIY/16-04-2018

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Rusya ile güçlü ilişkilerimiz var. Bu tür açıklamalar doğru açıklamalar değil. Biraz daha ciddiyete davet ediyoruz" dedi.

16.04.2018 14:10:44 TSI

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