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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Terörle mücadele etme bahanesi ile sivillerin öldürülmesine karşıyız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2018 12:14 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Terörle mücadele etme bahanesi ile sivillerin öldürülmesine karşıyız biz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Terörle mücadele etme bahanesi ile sivillerin öldürülmesine karşıyız biz. Terör örgütleri, teröristler nerede olursa olsun etkisiz hale getirilmelidir” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilen "Suriye" konulu toplantı sonrasında düzenlenen basın toplantısında Zeytin Dalı Harekatı ve terörle mücadele konularında açıklamalarda bulundu. Doğu Guta’da öldürülen sivillerle ilgili bir soru üzerine Bakan Çavuşoğlu, “Sadece Doğu Guta değil tüm kuşatılmış bölgelerde, Fırat’ın doğusu dahil her yerde siviller konusunda hassasiyetimiz var. Afrin operasyonunu sürdürürken de siviller konusunda azami hassasiyet gösteriyoruz ve bugüne kadar sivillerin ölmemesi, öldürülmemesi de bizim hassas yaklaşımımızdan kaynaklanıyor. Doğu Guta’da ise, daha önce İdlib’e oldu, maalesef daha önce farklı bölgelerde de oldu, terörle mücadele etme bahanesi ile sivillerin öldürülmesine karşıyız biz. Terör örgütleri, teröristler nerede olursa olsun etkisiz hale getirilmelidir. İdeolojisi, hangi etnik guruptan olduğu ya da adı ne olursa olsun, DEAŞ olabilir, PKK olabilir El-Nusra, El Kaide olabilir, fark etmez” ifadelerini kullandı.

“Siviller konusunda herkesin azami hassasiyet göstermesi gerekiyor”
Sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde yürütülen operasyonlarda farklı stratejiler uygulanması gerektiğine değinen Bakan Çavuşoğlu, “Teröristleri etkisiz hale getirme konusunda özelikle sivillerin ağırlıkla yaşadığı bölgelerde değişik stratejilerimizin olması lazım, yani sivillerin etkilenmemesi gerekiyor. Doğrudan o teröristleri hedef almamız lazım, onları etkisiz hale getirmemiz lazım. Özelikle teröristler ve sivillerin ayrışması konusunda da yine etkin bir stratejimizin olması lazım, özelikle teröristlerin baskısı altına olunan yerlerde, yani teröristlerden korkan insanların, teröristleri uzaklaştırmasını beklememek lazım, bizim kendi stratejilerimizin olması lazım. Tüm teröristlerin İdlib’e gitmesine de karşıyız, çünkü orada sivil halka, muhalefete ve hepimize tehdit oluşturuyorlar. Dolayısı ile siviller konusunda herkesin azami hassasiyet göstermesi gerekiyor. Doğrudan teröristleri hedef almamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“FETÖ’cü ağzı ile sorulan sorulara cevap vermiyorum”
Kazakistanlı yerel bir gazetecinin Türkçe olarak Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin sorduğu soruya tepki gösteren Çavuşoğlu, “FETÖ’cü ağzı ile sorulan sorulara cevap vermiyorum” dedi.

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