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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Trump'ın YPG kararı olumlu

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2018 16:09 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan 200 milyon dolarlık yardımı dondurma kararını olumlu karşıladıklarını söyledi.

Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan 200 milyon dolarlık yardımı dondurma kararını olumlu karşıladıklarını söyledi. Çavuşoğlu, "DEAŞ'tan temizlenen bölgede insanların daha iyi şartlarda yaşaması için bu paraların harcanması lazım" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu tarihi İçkale'deki makamında ziyaret etti. Valilik makamındaki ziyaret sırasında konuşan Çavuşoğlu, Diyarbakır'da alınan tedbirler sayesinde yöre halkının huzur içinde yaşadığını belirterek, "Diyarbakır'ın huzur ve güven bakımından Türkiye'nin diğer şehirlerinden hiçbir farkı yoktur. Diyarbakır, çok önem verdiğimiz bir şehirdir. Diyarbakır hizmetin en önemlisini hak ediyor, huzur ve barışı da herkesten fazla hak ediyor" diye konuştu.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlan Bakan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın, terör örgütü YPG'nin kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan bütçeyi dondurma kararını değerlendirdi. Trump'ın kararını olumlu bulduklarını; fakat geç kalınmış karar olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Esasen silah veya maddi yardım olsun, Suriye'deki halklara verilmesi gerekiyor. Bugün Suriye'de yerinden edilmiş 500 binden fazla Kürt var. Bunların büyük bir çoğunluğu da YPG tarafından sürgüne gönderilmiş Kürtlerdir; ama sadece Kürtler değil, Araplar, Süryaniler, Türkmenler var. Yani sürgüne, zorla göçe gönderilen çok sayıda insan var. Bu insanların geri dönmesine harcanması lazım. Şu an DEAŞ'tan temizlenen bölgede insanların daha iyi şartlarda yaşaması için bu paraların harcanması lazım. İşte o zaman bölgeyi istikrara kavuştururuz" dedi.

'NE DEDİĞİNİ BİLMEYEN BİR ÜLKE'

Fransa'nın, Suriye'nin kuzeyine asker göndermesine ilişkin iddiaları değerlendiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Fransa, bu söylemi yalanladı sonra 2- 3 defa düzeltme yaptı. Ne dediğini bilmeyen, ne yapacağını bilmeyen bir ülkeyle karşı karşıyayız. Oysa Fransa, Suriye'nin gerçeklerini diğer batılı ülkelerden daha iyi bilen bir ülkedir. Bugüne kadar doğru yolda ilerliyordu; fakat son aylarda maalesef Fransa, doğru bildiklerini bile söylemeyen bir ülke haline geldi. Gerçekleri çarpıtan bir ülke haline geldi. Kendi iç siyasetinden kaynaklandığını görüyoruz. Fransa Dışişleri Bakanı ile en son yaptığımız görüşmede şunu söyledik, 'Uzaktan ahkam kesmeyin. Gelin Afrin'e birlikte yardım edelim ve geri dönecek insanlara da beraber yardımcı olalım. 3- 5 tane YGP'linin sözüne bakmayın, oradaki halklar ne diyor onlara bakın' dedik ve Münbiç'e asker göndereceklerini yalanladılar."

'TEL RIFAT'TA FERYAT YÜKSELİYOR'

Suriye'nin Tel Rıfat şehrindeki son gelişmeler hakkında da konuşan Bakan Çavuşoğlu, bölgenin henüz alınmadığını; ama orada yaşayanlardan feryatların yükseldiğini söyledi. Çavuşoğlu, "YGP/PKK'dan onlar da kurtulmak istiyor. Esasen tüm Suriye, tüm terör örgütlerinden temizlenmeden, Suriye'ye güven ve istikrar gelmez. Dolasıyla bu şehirleri teröristlerden ayrım yapmaksızın kurtarmak gerekiyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, valilik ziyaretinin ardından AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları 5'inci Olağan Kongresi'ne katıldı.

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