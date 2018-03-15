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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Üç ülkeyle de dostluğumuz kardeşliğimiz her geçen gün derinleşiyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 14:47 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Üç ülkeyle de dostluğumuz kardeşliğimiz her geçen gün derinleşiyor” dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü’de Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan-İran Dışişleri Bakanları Dörtlü Toplantısı’nda konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Üç ülkeyle de dostluğumuz kardeşliğimiz her geçen gün derinleşiyor” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü’de Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan-İran Dışişleri Bakanları Dörtlü Toplantısı’nda konuştu. Çavuşoğlu, “Bugün Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan-İran Dörtlü Mekanizma Toplantısı’nın ilkini gerçekleştiriyoruz. Bu mekanizma ortak tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğu ülkeler arasında kurulmuştur. Üç ülkeyle de dostluğumuz kardeşliğimiz her geçen gün derinleşiyor. İnanıyorum ki dörtlü formattaki işbirliğimiz bu bölgenin istikrar ve barışına katkı sağlayacaktır. Benden önceki konuşmacılarında vurguladığı gibi başta bu bölgedeki ülkeler olmak üzere ülkelerin sınır ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz ve buna herkesin saygılı olması gerekiyor. Atacağımız adımlarla bölgedeki istikrarı geliştireceğiz. Karşı karşıya kaldığımız zorluklarla birlikte mücadele edeceğiz. Elbette bu coğrafya ve ötesi önemli fırsatlar sunuyor ve bu fırsatları birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. O nedenle bu dörtlü mekanizma içerisinde ekonomik, ticaret yine ticaret için önemli olan gümrükler, ulaşım, enerji, tarım ve turizm gibi alanlarda işbirliğimizi genişleteceğiz, güçlendireceğiz. Ekonomik ilişkilerimiz ve bağlarımızı güçlendireceğiz. İş adamlarımıza 4 ülkede birlikte yatırım yapmaları için uygun zemini oluşturmamız gerekiyor ki yatırım miktarını da ülkelerimizde arttıralım. Keza hem ticaret hem yatırım hem de halklarımız arasındaki temaslar için ulaşım ağlarımızı da kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Bu konuda önemli projeler de var. Ulaşım ağlarımızı güçlendirirsek ticaret de artar, ülkelerimize gelen turist sayısı da artar. Bu toplantının gelecek için yol haritası oluşturduğunu görüyoruz” diye konuştu.

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