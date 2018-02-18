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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdün’e gidecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2018 07:48 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi’nin davetine icabetle 18-19 Şubat 2018 tarihlerinde Ürdün’e resmi ziyarette bulunacak.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çavşoğlu’nun Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi’nin davetine icabetle 18-19 Şubat 2018 tarihlerinde Ürdün’e resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi’nin davetine icabetle 18-19 Şubat 2018 tarihlerinde Ürdün’e resmi ziyarette bulunacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çavşoğlu’nun Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi’nin davetine icabetle 18-19 Şubat 2018 tarihlerinde Ürdün’e resmi ziyarette bulunacağı bildirildi. Çavuşoğlu ve Ürünlü mevkidaşının gerçekleştireceği görüşmede Ürdün’le Türkiye arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği, başta Suriye ve Filistin olmak üzere güncel bölgesel gelişmelerin ele alınacağı kaydedildi. Çavuşoğlu’nun Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından da kabul edilmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

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