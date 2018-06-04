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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Ali Koç'a tebrik telefonu 

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2018 21:50 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fenerbahçe Başkanlığına seçilen Ali Koç’u telefonla arayarak yeni görevinden dolayı kutladı.   

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fenerbahçe Başkanlığına seçilen Ali Koç’u telefonla arayarak yeni görevinden dolayı kutladı.

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