Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Erdoğan Demirören için başsağlığı mesajı 

ANKARA (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mesajı şöyle:

"Vefatını büyük üzüntü ile duyduğum Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Demirören Grubu çalışanlarına sabır dilerim."

