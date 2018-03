Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kırsal bölgelerdeki kadınları ve kız çocuklarını eğitim ve sağlık olanaklarından mahrum bırakmış, şiddetten ve kötü muameleden uzak bir yaşam sağlayamamış, emeklerinin karşılığını vermemiş, üretime katkılarını ve yeteneklerini göz ardı etmiş bir toplumun gelişmiş milletler arasında yerini alma şansı bulunmamaktadır" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Çavuşoğlu mesajında, “Ülkemizde ve dünyada tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle tebrik ediyorum. Türkiye, kadınların insan haklarının önemini, toplumsal hayattaki rollerini ve cinsiyet eşitliğini vurgulamak için önemli bir vesile teşkil eden bu anlamlı günü her yıl tüm dünya uluslarıyla birlikte idrak etmektedir. Dünya Kadınlar Günü’nde bu yıl Birleşmiş Milletler (BM) Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (UN Women) tarafından belirlenen tema kapsamında özellikle kırsal alanlarda yaşayan kadınların sorunlarına odaklanılmaktadır. Dünya nüfusunun önemli bir kesimini oluşturan kırsal alandaki kadınların ücret eşitsizliği, nitelikli iş, altyapı ve hizmetlere erişim yoksunluğu ve sosyal koruma yetersizliği gibi problemleri, esasen tüm insanlığın ortak sorunlarıdır. Kırsal bölgelerdeki kadınları ve kız çocuklarını eğitim ve sağlık olanaklarından mahrum bırakmış, şiddetten ve kötü muameleden uzak bir yaşam sağlayamamış, emeklerinin karşılığını vermemiş, üretime katkılarını ve yeteneklerini göz ardı etmiş bir toplumun gelişmiş milletler arasında yerini alma şansı bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin kadınların yaşam standartlarının ve haklarının geliştirilmesini, siyasete, karar mekanizmalarına ve istihdama katılımlarının artırılmasını, toplumdaki statülerinin güçlendirilmesini ve kadınlara ve kız çocuklarına karşı her türlü şiddetin tamamen ortadan kaldırılmasını kendisine hedef edindiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Bu kapsamda son yıllarda ülkemizde eğitimden sağlığa, çalışma hayatından siyasi temsile kadar tüm alanlarda kapsamlı çalışmalar yürütülmüştür. Aynı şekilde Türkiye, uluslararası alanda kadına karşı şiddetin önlenmesi konusundaki ilk belgeyi teşkil eden ve İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin hazırlıklarına öncülük etmiş ve bu sözleşmeyi onaylayan ilk ülke olmuştur. Ülkemiz, aynı zamanda 2014 yılından bu yana BM Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi’ne İstanbul’da ev sahipliği yapmakta ve bu kurumun çalışmalarına her alanda destek sağlamaktadır” dedi.

Dışişleri Bakanlığının ülkenin bu hedefleri doğrultusunda uluslararası platformlarda kadın konularında gerçekleştirilen çalışmalara önemli katkılarda bulunduğuna ve BM, AGİT ve Avrupa Konseyi bünyesinde ele alınan kadın haklarına ilişkin kararların kabulünde öncü roller oynamaya devam ettiğine dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Ayrıca tarafımızdan İİT nezdinde İstişari Kadın Konseyinin kurulmasına da öncülük edilmiştir. Bakanlığımızın merkez teşkilatı üst yönetim kadrolarında ve büyükelçi ve başkonsolos sıfatıyla yurt dışında halihazırda idareci konumunda 78 kadın personelimizin görev yapıyor olması bizlere gurur vermektedir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadın şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, dünyanın dört bir köşesinde bazıları çok zor koşullarda olmak üzere görevlerini başarı ve özveriyle yürüten kadın bakanlık mensuplarımıza, ailelerine ve ülkemiz ve dünyadaki tüm kadınlara derin saygı ve tebriklerimi sunuyorum.”