Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, KKTC parti başkanları ile görüşmesi başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın görüşmesi, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanlarının katılımı ile başladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesi, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanlarının katılımı ile devam ediyor.