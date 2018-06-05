Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münbiç'teki yol haritasına ilişkin, "Net bir şekilde söylüyoruz. Ön hazırlık toplantısı 0-10 gün diyoruz ve altı ayı bulmayacak, yarısını bulmayacak bir süreç diyoruz. Burada oyalamaca yok." dedi. Antalya'da gazete temsilcileriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Münbiç için dörtlü bir iş birliğinin olacağını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye, ABD, Bağdat ve Erbil. PKK, Erbil'in de düşmanıdır. PKK, Talabani'nin partisinin içinde birtakım grup tarafından desteklendi, Goran harekatı tarafından da desteklendi. Onların desteği sayesinde Süleymaniye bölgesinde şehre de indi." ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, İstanbul'da Talabani'nin partisinden ama Kürt bölgesel yönetiminde bir bakanla görüştüğünü hatırlattı. "Bakan, dedi ki 'Bizim parti içinden küçük bir grup, (biz karşıyız buna). Bunların PKK'ya verdiği desteğin bedelini ödemeye başladık, PKK bizim parti yönetimine talimatlar veriyor, şimdi tehdit ediyor' dedi. Terör örgütüyle iş birliği yaparsan olacak olan budur." diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Burada PKK'ya yönelik yapacağımız operasyonlarda istihbarat paylaşımı da olacak. Türkiye olarak biz gerekli çalışmaları yaptık, yapıyoruz. Sınırın ötesinde de operasyonlar yapıyoruz. Dün hükümet sözcümüz Bekir Bozdağ da basının sorularını cevapladı. Dolasıyla PKK'nın sınırımızın ötesinde de temizlenmesi konusunda biz kararlıyız. Dörtlü mutabakat sayesinde de Irak'taki seçimleri bekledik. Tabi içeriden destek de önemli. Burası Irak'ın toprakları. Irak'a da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Sincar bölgesinden çıktılar ama yine özellikle Kuzey doğusunda, Kandil ve ötesinde PKK'nın ciddi bir yapılanması var. İnşallah buraları da temizleyeceğiz." - "İlk etapta PKK, YPG'liler Münbiç'ten ayrılacak" Bir gazetecinin, PKK'nın, YPG'nin çıkışıyla ilgili oluşturulan takvim ve devamına yönelik soruyu Bakan Çavuşoğlu, şu karşılığı verdi: "İlk etapta PKK, YPG'liler Münbiç'ten ayrılacak. Ayrılırken de silahları alınacak. Fırat'ın doğusuna gidecek. Fırat'ın doğusunda oraya gitmeleri, bizim onların orada kalmasını kabulleneceğimiz anlamına gelmez. Bize yönelik tehdit esas itibarıyla Fırat'ın doğusundan geliyor, Münbiç'in dışında. Münbiç'ten El Bab, Ceraplus bölgesinden Fırat Kalkanı ile DAEŞ'ten temizlediğimiz bölgede bulunan askerlerimize yönelik saldırılar, tacizler geldi. Ama Türkiye'ye yönelik esas tehdit Fırat'ın doğusundaki PKK, YPG, PYD'lilerden geldi. Dolayısıyla Münbiç'ten sonra yol haritası burada da uygulanacak.