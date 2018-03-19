IHAAW142833-SIY/19-03-2018
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’nın yeni Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile tebrik amaçlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
19.03.2018 14:28:33 TSI
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