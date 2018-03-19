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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’nın yeni Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile tebrik amaçlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2018 14:35 | Son Güncelleme

IHAAW142833-SIY/19-03-2018 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’nın yeni Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile tebrik amaçlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 19.03.2018 14:28:33 TSI NNNN

IHAAW142833-SIY/19-03-2018

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’nın yeni Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile tebrik amaçlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

19.03.2018 14:28:33 TSI
NNNN

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