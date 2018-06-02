Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davetine ilişkin, "Merkel onu söylerken, Türkiye'deki seçimler ne oldu, ne olacak bunun hesabını yapmadı. Cumhurbaşkanımız hem Steinmeier ile hem Merkel ile telefonda birkaç defa görüştü. Bu seçim atmosferinden de önceydi. Her ikisi de cumhurbaşkanımızı davet etti." dedi. Antalya'daki temasları kapsamında kentteki bir otelde medya temsilcileriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, Antalya'da şu ana kadar tamamladıkları ve devam eden önemli projeleri anlatarak, yatırımlara ilave projelerin olması gerektiğini söyledi. AK Parti olarak 16 yılda sağlıktan eğitime birçok alanda önemli yatırımları olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Antalya'da üniversite sayısını 10'a çıkarmak için çalışma yaptıklarını belirtti. Çavuşoğlu, Türkiye'nin her yerinde ulaşımla ilgili büyük atılım yaptıklarını vurgulayarak, hızlı tren projelerini değerlendirdi. Sağlık turizminin de Antalya için önemli olduğunu bildiren Çavuşoğlu, "Sağlık turizminde hak ettiğimiz yeri alacağız." ifadelerini kullandı.

Çözümün yerinde sağlanması için adliyeler kurduklarını belirten Çavuşoğlu, adliyeleri merdiven altından kurtardıklarını kaydetti. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye'nin daha istikrarlı olacağının altını çizen Çavuşoğlu, sistemdeki kargaşanın düzeldiğini, seçim sonrası Türkiye'yi kimin yöneteceğinin hemen belli olacağını dile getirdi. Çavuşoğlu, bürokrasiyi azaltıp, pratik hale getireceklerini aktararak, "Güçlü bir sistemimiz olacak, şahıslara bağlı olmayacak. En iyi cumhurbaşkanı bile iki dönem yönetebilecek." şeklinde konuştu. - "Tarıma destek miktarını artıracağız" Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, EXPO 2016 Antalya sergi alanının cazibe merkezine dönüştürülmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Tarımda kalıntı iddialarına yönelik soru üzerine Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Tarıma yönelik desteklerimiz artarak devam edecek. Bugün desteğe baktığımızda çok karmaşık, sadeleştirip destek miktarını artıracağız. Kalıntı olmasın diye denetim yapıyoruz, teşvik ediyoruz. Çiftçilerimiz bunu öğrendiler, ürünlerde problem olduğu zaman biz domates ihracatımızdaki siyasi engelleri kaldırsak bile sınırda testlerde bu problem olarak karşımıza çıkacaktır. Bilinç arttı ama Türkiye içinde çok da abartı var. Seralarda normal çiftçi bile çok dikkat ediyor, organik tarıma yakın üretim yapıyoruz. Medyada ilgisiz haberler çıkıyor."

Çavuşoğlu, UBER tartışmalarına ilişkin, kente gelen turistin acentenin kontrolünde olmaması gerektiğini, herkesin turizmden para kazanması gerektiğini dile getirdi. - Merkel'in Erdoğan'ı daveti Bir gazetecinin "Merkel'in seçimden sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı davet etmesini samimi buluyor musunuz?" yönündeki sorusu üzerine Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Evet, çok samimi bir şekilde söyledi. Merkel onu söylerken, Türkiye'deki seçimler ne oldu, ne olacak bunun hesabını yapmadı. Cumhurbaşkanımız hem Steinmeier ile hem Merkel ile telefonda birkaç defa görüştü. Bu seçim atmosferinden de önceydi. Her ikisi de cumhurbaşkanımızı davet etti. Hatta danışmanlar arasında görüşmeler de oldu. İbrahim Kalın da Merkel'in ilgili danışmanıyla görüşmek için Berlin'e de gitti. Bu ziyaretin hazırlıkları yapılsın diye. Her ne kadar resmi ziyaret Cumhurbaşkanından gelse de hükümetin başında başbakan var, şansölye var. Dolayısıyla bu önceden konuşulmuş bir konu. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın, selamlarını, en iyi dileklerini iletince teşekkür etti. 'Seçimden sonra cumhurbaşkanının ziyaretini bekliyoruz, planlıyoruz.' dedi. Bu daha önce konuşulan bir şeyin devamı gibi 'Hadi siz kazanacaksınız.' falan demedi. Ama onlar da anket yaptırıyor, kimin kazanacağını Batılılar da görüyor. İngiltere'de gazeteler 'Erdoğan'ın zaferi yakındır' derken, Erdoğan'ı çok sevdiklerinden değildir büyük olasılıkla veya çok istediklerinden değildir. Ama sonuçları gördükleri için bu tür başlıklar atarlar."

- "Suriyeli, vatandaşlığı varsa oy kullanabilecek" "Suriyelilerin geri dönüşü konusunda takvim olacak mı? Oy kullanma durumu nedir?" yönündeki soru üzerine de Çavuşoğlu, oy kullanma durumunun son derece açık ve net olduğunu, vatandaş ise oy kullanabileceğini söyledi. Çavuşoğlu, "Vatandaşlığı, seçim listesi yenilendikten sonra aldıysanız, belirli süre var. O süre geçtikten sonra vatandaş olsanız da oy kullanamazsınız. Geçen vatandaşlığını kazanan Bulgaristan Türk'ü bana telefon açtı, 'Mevlüt bey ben oy kullanabilir miyim?' dedi. Dedim ki artık geçti, siz kullanamazsınız dedim. Vatandaş olduğu için çok da mutlu. Tanınmış birisi. Fakat vatandaş olmayan birisi oy kullanamaz. Oy kullanacak Suriyelilerin tam sayısını bilmiyorum ama ciddi, kayda değer bir vatandaşlık yok, sınırlı var." dedi. Suriyelilerin geri dönmesinin oradaki durumun normalleşmesine bağlı olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Fırat Kalkanı bölgesine bugüne kadar 170 binden fazla Suriyelinin Türkiye'den döndüğünü aktardı. Afrin operasyonundan, temizlik işleri bittikten sonra bunun iki, üç katı Suriyelinin Türkiye'den döneceğini bildiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: