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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bir terör örgütünün en üst düzeyde karşılanması, Fransa’nın terör örgütleri konusunda çifte standart içinde olduğunu gösterir" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 12:47 | Son Güncelleme

IHAAW124040-SIY/30-03-2018 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bir terör örgütünün en üst düzeyde karşılanması, Fransa’nın terör örgütleri konusunda çifte standart içinde olduğunu gösterir" dedi. 30.03.2018 12:40:40 TSI NNNN

IHAAW124040-SIY/30-03-2018

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bir terör örgütünün en üst düzeyde karşılanması, Fransa’nın terör örgütleri konusunda çifte standart içinde olduğunu gösterir" dedi.

30.03.2018 12:40:40 TSI
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