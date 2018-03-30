IHAAW124040-SIY/30-03-2018

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bir terör örgütünün en üst düzeyde karşılanması, Fransa’nın terör örgütleri konusunda çifte standart içinde olduğunu gösterir" dedi.

30.03.2018 12:40:40 TSI

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