IHAAW164543-SIY/20-04-2018

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak tarafından 24-25 Nisan tarihlerinde düzenlenecek "Barışı İnşa ve Barışın Sürdürülmesi" konulu BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Toplantısı’na katılmak üzere New York’a gidecek.

20.04.2018 16:45:43 TSI

NNNN