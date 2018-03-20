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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarının önümüzdeki günlerde Amerika’ya gideceğini belirterek, ABD ile görüşmelerin kesilmediğini ve devam edeceğini ifade etti.

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2018 11:46 | Son Güncelleme

IHAAW113946-SIY/20-03-2018 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarının önümüzdeki günlerde Amerika’ya gideceğini belirterek, ABD ile görüşmelerin kesilmediğini ve devam edeceğini ifade etti. 20.03.2018 11:39:46 TSI NNNN

IHAAW113946-SIY/20-03-2018

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarının önümüzdeki günlerde Amerika’ya gideceğini belirterek, ABD ile görüşmelerin kesilmediğini ve devam edeceğini ifade etti.

20.03.2018 11:39:46 TSI
NNNN

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