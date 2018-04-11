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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Esad rejiminin Suriye’nin başından ayrılması gerekiyor. İlk defa kimyasal silah kullanmıyor, yaptığı bombalamalarla 1 milyona yakın insanı öldürdü. Artık siyasi sürece geçilmesi lazım" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 12:01 | Son Güncelleme

IHAAW115444-SIY/11-04-2018 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Esad rejiminin Suriye’nin başından ayrılması gerekiyor. 11.04.2018 11:54:44 TSI NNNN

IHAAW115444-SIY/11-04-2018

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Esad rejiminin Suriye’nin başından ayrılması gerekiyor. İlk defa kimyasal silah kullanmıyor, yaptığı bombalamalarla 1 milyona yakın insanı öldürdü. Artık siyasi sürece geçilmesi lazım" dedi.

11.04.2018 11:54:44 TSI
NNNN

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