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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Filistinlerin bizler gibi özgürlüğe ve güvenliğe ihtiyacı var”

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 19:47 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Filistinlerin bizler gibi özgürlüğe ve güvenliğe ihtiyacı var” dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyrov’un daveti üzerine 5-6 Nisan tarihlerinde Bakü’de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi(NAM) Bakanlar Konferansına katılmak üzere Azerbaycan’ı ziyaret ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Filistinlerin bizler gibi özgürlüğe ve güvenliğe ihtiyacı var” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyrov’un daveti üzerine 5-6 Nisan tarihlerinde Bakü’de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi(NAM) Bakanlar Konferansına katılmak üzere Azerbaycan’ı ziyaret ediyor. Bakan Çavuşoğlu konferans kapsamında düzenlenen NAM Filistin Bakanlar Komitesi Toplantısı’na katıldı.
Toplantıda konuşma yapan Çavuşoğlu, “Filistinlerin bizler gibi özgürlüğe ve güvenliğe ihtiyacı var. Onlar güven içinde yaşamalı. Masum Filistinliler işkencelere maruz kaldılar ve öldürüldüler. Terör kurbanları oldular” dedi.
“İsrail’in yaptıkları insanlık dışı”
Geçen hafta bir çok Filistinlinin protestolarda yaralandığını ve öldürüldüğünü söyleyen Çavuşoğlu, “Filistinlilerin özgürlük hakları var. Ancak İsrail illegal olarak işgalini genişletiyor. İsrail Filistinlileri incitiyor, İsrail bütün Orta Doğu’yu tehdit ediyor. İsrail’in yaptıklarının kabul edilemez olduğunu söylemek bizim görevimiz. İsrail’in yaptıkları insanlık dışı” diye konuştu.
“Filistin’deki insani problemler uluslararası örgütlerin sorumluluğundadır”
ABD’nin, Kudüs hakkındaki provokatif kararına Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun hayır dediğini belirten Çavuşoğlu, “Biz güçlü olmanın, her zaman haklı olduğu demek olmadığı konusunda açık bir mesaj gönderdik. Kudüs’te büyükelçilik açmak bu sorunu daha da büyütecektir. Bizim acı çeken Filistinlerin dertlerini sona erdirmek için birlikte hareket etmemiz lazım. Bizim bu barış süreci için daha fazla çalışmamız lazım. Daha fazla ülkenin Filistin’in durumunu anladığından emin olmalıyız. Filistin’deki insani problemler uluslararası örgütlerin sorumluluğundadır. Türkiye, sizin hepinizin desteğiyle uluslararası arenada Filistin devletini ve Filistinlileri desteklemeğe devam edecektir” ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NAM Bakanlar Konferansı kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

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