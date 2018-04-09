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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gabon Dışişleri Bakanı Noel Nelson Messone ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.04.2018 10:34 | Son Güncelleme

IHAAW102724-SIY/09-04-2018 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gabon Dışişleri Bakanı Noel Nelson Messone ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 09.04.2018 10:27:24 TSI NNNN

IHAAW102724-SIY/09-04-2018

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gabon Dışişleri Bakanı Noel Nelson Messone ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

09.04.2018 10:27:24 TSI
NNNN

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