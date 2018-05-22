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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İsrail, estirdiği terörden dolayı hesap vermezse, aymazlığı giderek artıyor. O yüzden İsrail, hesap verecek. Bugün Filistin Dışişleri Bakanı kardeşimiz Riyad el-Maliki, İsrail’in yaptıklarını Uluslararası Ceza Mahkemesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2018 15:40 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İsrail, estirdiği terörden dolayı hesap vermezse, aymazlığı giderek artıyor. O yüzden İsrail, hesap verecek. Bugün Filistin Dışişleri Bakanı kardeşimiz Riyad el-Maliki, İsrail’in yaptıklarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürdü. Bunun peşini bırakmayacağız."


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Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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