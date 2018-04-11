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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lavrov’un açıklamalarına ilişkin, "Afrin operasyonunu gerçekleştirirken Rusya ile işbirliği içinde olduk. Herhangi bir pazarlık söz konusu yok. Orada Rusya’nın gözlemcileri vardı, herhangi bir kaza olmaması için oradan a

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 12:03 | Son Güncelleme

IHAAW115631-SIY/11-04-2018 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lavrov’un açıklamalarına ilişkin, "Afrin operasyonunu gerçekleştirirken Rusya ile işbirliği içinde olduk. 11.04.2018 11:56:31 TSI NNNN

IHAAW115631-SIY/11-04-2018

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lavrov’un açıklamalarına ilişkin, "Afrin operasyonunu gerçekleştirirken Rusya ile işbirliği içinde olduk. Herhangi bir pazarlık söz konusu yok. Orada Rusya’nın gözlemcileri vardı, herhangi bir kaza olmaması için oradan ayrılmalarını istedik ve ayrıldılar. Yine orada bulunan hava sahasını kullandık" dedi.

11.04.2018 11:56:31 TSI
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