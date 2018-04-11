IHAAW115631-SIY/11-04-2018

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lavrov’un açıklamalarına ilişkin, "Afrin operasyonunu gerçekleştirirken Rusya ile işbirliği içinde olduk. Herhangi bir pazarlık söz konusu yok. Orada Rusya’nın gözlemcileri vardı, herhangi bir kaza olmaması için oradan ayrılmalarını istedik ve ayrıldılar. Yine orada bulunan hava sahasını kullandık" dedi.

11.04.2018 11:56:31 TSI

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