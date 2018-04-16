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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macron’un açıklamalarına ilişkin, "Bir çok Avrupalı dostumuz işin ciddiyetinden uzak, populizmi tercih ediyor. Macron Ankara’daki zirveye katılmak istediğini Cumhurbaşkanımıza söyledi. Rusya kabul etti, İran ise öncelikl

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 14:12 | Son Güncelleme

IHAAW140618-SIY/16-04-2018 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macron’un açıklamalarına ilişkin, "Bir çok Avrupalı dostumuz işin ciddiyetinden uzak, populizmi tercih ediyor. 16.04.2018 14:06:18 TSI NNNN

IHAAW140618-SIY/16-04-2018

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macron’un açıklamalarına ilişkin, "Bir çok Avrupalı dostumuz işin ciddiyetinden uzak, populizmi tercih ediyor. Macron Ankara’daki zirveye katılmak istediğini Cumhurbaşkanımıza söyledi. Rusya kabul etti, İran ise öncelikli 3’lü toplantı yapılmasını istedi. Doğruları söyleyelim ki herkes bilsin" dedi.

16.04.2018 14:06:18 TSI
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