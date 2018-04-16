IHAAW140618-SIY/16-04-2018

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macron’un açıklamalarına ilişkin, "Bir çok Avrupalı dostumuz işin ciddiyetinden uzak, populizmi tercih ediyor. Macron Ankara’daki zirveye katılmak istediğini Cumhurbaşkanımıza söyledi. Rusya kabul etti, İran ise öncelikli 3’lü toplantı yapılmasını istedi. Doğruları söyleyelim ki herkes bilsin" dedi.

16.04.2018 14:06:18 TSI

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