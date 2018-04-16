IHAAW140914-SIY/16-04-2018

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macron’un açıklamalarına ilişkin, "Bizim Rusya ile ilişkimiz Fransa Cumhurbaşkanının ayıracağı kadar zayıf değil" dedi.

16.04.2018 14:09:14 TSI

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