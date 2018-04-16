IHAAW142505-SIY/16-04-2018

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Münbiç ve diğer bölgelerle ilgili ABD ile bir anlayışa varmıştık. Yeni dışişleri bakanı göreve geldiğinde uygulamaya geçeceğiz" dedi.

16.04.2018 14:25:05 TSI

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