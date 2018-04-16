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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ikili görüşme gerçekleştiriyor.

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 12:13 | Son Güncelleme

IHAAW120555-SIY/16-04-2018 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ikili görüşme gerçekleştiriyor. 16.04.2018 12:05:55 TSI NNNN

IHAAW120555-SIY/16-04-2018

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ikili görüşme gerçekleştiriyor.

16.04.2018 12:05:55 TSI
NNNN

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