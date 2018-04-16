IHAAW135636-SIY/16-04-2018

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "NATO’ya katkılarımız en az herkes kadar olmuştur. NATO’nun tüm faaliyetlerine elimizden gelen desteği vereceğiz. NATO da aynı şekilde Türkiye’nin beklentilerini karşılamalıdır" dedi.

16.04.2018 13:56:36 TSI

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