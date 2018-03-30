IHAAW124922-SIY/30-03-2018

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sen kimsin ki arabuluculuk yapıyorsun, bir ülkenin ara bulucu olması için öncelikle güvenilir ve tarafsız olması lazım" dedi.

30.03.2018 12:49:22 TSI

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