IHAAW135909-SIY/21-03-2018

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tillerson ile gerçekleştirdiği görüşme kapsamında, "Kendisine zor süreçteki iş birliği için teşekkür ettim. Kendisi ortak çalışma grubu kapsamındaki çalışmaları dışarıdan takip edeceğini dile getirdi" dedi.

21.03.2018 13:59:09 TSI

NNNN