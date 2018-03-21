IHAAW140710-SIY/21-03-2018

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG/PYD’nin Fırat’ın doğusuna çekilmesine ilişkin, "Bu konuda ABD ile bir anlayışa vardık. Münbiç’ten YPG’nin çekilmesiyle ilgili çalışacağız" dedi.

21.03.2018 14:07:10 TSI

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