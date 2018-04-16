IHAAW141921-SIY/16-04-2018

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan bizim komşumuzdur, ilişkilerimizi geliştirmek için çeşitli adımlar da attık. Sorunlar var elbette, çözüm bulmak için görüşmeleri de sürdürüyoruz. Kimin olduğu belli olmayan adacıklar var, bu konuda görüş birliği yok. Yapılması gereken şey gerginliğe yol açacak adımlardan kaçınmaktır" dedi.

16.04.2018 14:19:21 TSI

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